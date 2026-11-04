Delantero estrella se ofreció para llegar al Junior de Barranquilla: “Es el sueño mío”

Michael Barrios, extremo derecho de Once Caldas, ha manifestado públicamente su deseo de llegar al Junior de Barranquilla. En diciembre de este año se le vence el contrato en Manizales y podría aterrizar como agente libre en el cuadro tiburón.

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“Soy hincha de Junior, mi familia es hincha de Junior”, expresó en declaraciones para el Vbar. “Siempre ha sonado mi nombre desde que estaba en Uniautónoma y la MLS. Nunca se dio algo oficial, nunca una conversación con directivos de Junior, pero sí por personas cercanas me llegaba ese rumor”.

Michael Barrios tiene 35 años de edad, pero actualmente es una de las estrellas de la Liga BetPlay con varios clubes siguiéndole la pista. Su rendimiento con el Once Caldas ha ido en constante crecimiento desde que llegó procedente del América de Cali en 2024.

Ahora que está a punto de terminar su vínculo laboral con el Once, Barrios se plantea la posibilidad de vestir la camiseta de Junior y compartir camerino con su hermano, Cristian Barrios, quien llegó al conjunto barranquillero luego de manifestar su cariño por esos colores.

“No pierdo la esperanza de lograrlo. Esperemos que Dios me tenga preparado a mí para un futuro; siempre voy a tener la mejor disposición si la oportunidad me llega para aprovecharla al máximo”, agregó Michael.

Sus objetivos con el Once Caldas

Mientras llega el momento de definir el próximo paso de su carrera, Michael Barrios se enfoca en darle alegrías a la afición de Once Caldas y clasificar a los cuadrangulares.

El domingo pasado eliminaron a Santa Fe en los cuartos de final de la Copa BetPlay, resultado que ilusiona para los partidos claves del segundo semestre.

“Esto es hasta el final, sabemos que tenemos esa posibilidad. En el momento el grupo no está pensando en que perdamos, si eso llega a pasar tenemos un grupo fuerte mentalmente que no se va a rendir”, expresó Barrios.

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A Once Caldas le quedan dos partidos para buscar la clasificación a los cuadrangulares de la liga local: primero enfrentará a Águilas Doradas en el Palogrande y luego disputará la última fecha ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín.

El ‘Blanco Blanco’ marcha en la novena posición de la tabla con 24 puntos y necesita seguir sumando para soñar con el tiquete a la fiesta de fin de año. Su curva ascendente de rendimiento amenaza el lugar de Medellín, Millonarios y el propio Águilas, que todavía no han logrado sentenciar su clasificación.

“Todo depende de muchos resultados, pero ahora que dependemos de nosotros creo que lo vamos a aprovechar al máximo”, completó.