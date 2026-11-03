Figura de la Selección Colombia en Brasil 2014 anuncia su retiro como profesional: pronunciamiento oficial

A través de un sentido video, el arquero David Ospina anuncia de forma oficial su retiro de las canchas. Luego de estar sin club en este semestre y un fallido fichaje en el Atlante de México tras recaer en una lesión, el guardameta antioqueño ‘cuelga los guayos’ tras una carrera de más de 20 años como profesional.

Su talento lo llevó a construir una gran carrera deportiva donde quedó como una de las grandes figuras del deporte colombiano. Debutó en Atlético Nacional, fue bicampeón en el 2007 siendo apenas un juvenil en la Liga de Colombia y consagrado en la titular. Desde ahí comenzó un camino lleno de gloria en Europa y con la Selección Colombia.

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En el ‘Viejo Continente’, pasó por el Niza de Francia tras el fichaje en el verano de 2008, donde jugó casi 200 partidos como profesional y seis temporadas en la Ligue 1. Eso le fue suficiente para ser declarado el titular en el arco de la Selección Colombia.

Con la Tricolor, asistió a tres Mundiales quedando como una de las leyendas del equipo colombiano. Fue el titular indiscutido en el Mundial de Brasil 2014, cuando se alcanzó los cuartos de final, siendo la instancia más importante de la historia de la Selección Colombia.

David Ospina Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Allí estuvo rodeado de grandes figuras de esa generación dorada, como James Rodríguez, Juan Cuadrado, Mario Yepes, Camilo Zúñiga, Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez, Pablo Armero, entre otros.

David Ospina y su sello Atlético Nacional

En el video le agradece a cada uno de los equipos en los que participó, haciendo énfasis a Atlético Nacional, club del que es hincha y que le dio la oportunidad de debutar como profesional. En este mismo equipo selló su último paso como profesional.

Además del Apertura y Finalización 2007, David Ospina ganó la Liga Betplay en el 2024 con la camiseta verdolaga, dos Copas Colombia (2024 y 2025) y una Superliga (2025). En todos los trofeos fue el titular y gran referente ya en esta última etapa.

David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional. A sus 38 años, el arquero con más partidos en la historia de la Selección Colombia le dice adiós a las canchas. Este jueves, a las 7:30 p. m., el primer capítulo de su serie documental por @Teleantioquia. Una historia que vale la pena conocer. 👑 — Teleantioquia (@Teleantioquia) November 4, 2026

Su carrera también lo llevó por el Arsenal de Londres, cuando compartió camerino con Dibu Martínez y de ahí pasó al Napoli de la Serie A de Italia, donde estuvo por cuatro temporadas y le bastó para estar en 203 partidos oficiales.

También compartió camerino con Cristiano Ronaldo en Al Nassr de Arabia Saudita y con la Selección Colombia estuvo, además de Brasil 2014, en Rusia 2018 y Norteamérica 2026.