Fiscalía pide 22 años de cárcel para figura de la generación dorada de Chile: “Presuntos delitos sexuales”

Hay conmoción en Chile, este miércoles 3 de noviembre. Según reportes de la prensa, en ese país, la Fiscalía pide 22 años de cárcel para Jorge El Mago Valdivia, recordado por su paso en la generación dorada de Las Roja.

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Valdivia, campeón de la Copa América 2015 con la selección de Chile, estaría envuelto en un escándalo por presuntos delitos sexuales. Según informa el medio T13 de Chile, la acusación de enmarca en la investigación tras dos denuncias por hechos que, presuntamente, habrían ocurrido en octubre de 2024.

Con base a la información del medio referenciado, la Fiscalía basa su solicitud en dos partes: “10 años de presidio por un delito de violación y otros 12 años por una segunda imputación, correspondiente a violación con abuso sexual”.

Fiscalía solicitará 22 años de cárcel para Jorge Valdivia por dos delitos sexuales https://t.co/K9ra9S4Hop — T13 (@T13) November 4, 2026

Valdivia fue detenido, en prisión preventiva, el 22 de octubre de 2024. Fue un día después de que se conociera la primera denuncia por presunto delito de violación. En noviembre de ese mismo año también tuvo el mismo estatus, y actualmente cumple rigurosas medidas cautelares.

Además, T13 de Chile citó un fuerte cuestionamiento por parte de Paula Vial Reynal, abogada defensora de Jorge Valdivia, quien expresó su inconformismo porque se filtró el pedido de la Fiscalía ante la prensa, antes de que la propia defensa del hoy exjugador.

“Diversos medios han informado hoy que la Fiscalía Metropolitana Oriente habría presentado acusación en contra de mi representado, don Jorge Valdivia Toro. La defensa no conoce ese documento y el Juzgado de Garantía aún no se ha pronunciado sobre él. Por lo mismo, no podemos referirnos a su contenido”, publicó el medio referenciado, citando el documento de Paula Vial.

¿Quién es Jorge Valdivia?

Jorge El Mago Valdivia tiene 43 años. Nació el 19 de octubre de 1983 en Maracay, Venezuela. Sin embargo, tiene la nacionalidad venezolano-chilena debido a que sus padres son chilenos.

Valdivia tuvo una extensa trayectoria como futbolista profesional, desempeñándose como volante de creación. Destacó en equipos como Colo Colo (Chile), Palmeiras (Brasil), Monarcas Morelia (México) y, por supuesto, la Selección de Chile.

Tiene varios trofeos en su palmarés, con torneos en los países donde jugó. Sin embargo, la Copa América de 2015, con su país, fue lo más alto que logró como profesional.

Jorge Valdivia (der.) en la final de la Copa América 2015, donde Chile venció a la Argentina de Messi (izq.). Foto: LatinContent via Getty Images

Ahora, este escándalo por presuntos delitos sexuales lo deja en el ojo público y con la expectativa de que salgan más actualizaciones al respecto.