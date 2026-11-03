Primera consecuencia para Jesús Owono tras el fallecimiento de Jesús De Miguel en España: es oficial

El atacante Jesús de Miguel murió en la mañana de este martes 3 de noviembre después de luchar por su vida durante varias horas. En España, el jugador del CD Tenerife sufrió un choque fuerte con Jesús Owono, arquero del FC Andorra, que lo dejó tendido en el suelo en los minutos finales del compromiso por la segunda división.

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Hubo tensión en el estadio donde se produjo el hecho que conmocionó al deporte mundial. La situación requirió la intervención de los servicios médicos de manera urgente para intentar estabilizar a De Miguel. El jugador pudo ser trasladado al centro médico más cercano, pero no pudo salvar su vida.

Se conoció que el fuerte choque le produjo a De Miguel un paro cardiaco que apagó su vida. Rivales, compañeros, equipo, entidades y todo el mundo del fútbol permanecen de luto y han mandado sus condolencias a sus familiares, mientras avanza una investigación contra Jesús Owono que lo podría llevar a los estrados judiciales de España.

Por ahora, se conoció que Jesús Owono recibirá un castigo de carácter deportivo en España mientras avanzan las pesquisas e investigaciones que le dejarían serias consecuencias legales en territorio español. Es confirmado que la liga de ascenso de España lo castigará con varias fechas de suspensión por el trágico golpe a su colega.

El abogado Antonio Aguiar, especialista en derecho deportivo, dijo en los micrófonos de Blu Radio que Owono podría recibir el castigo máximo que se expone en el reglamento del fútbol español que son 12 partidos de suspensión. Además de otras posibles consecuencias en la resolución, como multas, trabajo social y por supuesto las diligencias en audiencias, si resulta culpable de algún delito.

Jesús de Miguel murió tras sufrir un colapso cardíaco en pleno partido entre Tenerife y Andorra Foto: Tenerife página Web

Para sabe con exactitud el castigo netamente deportivo, será clave el informe arbitral entregado.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Lo mínimo son dos fechas como castigo, pero habrá que esperar la resolución de la Segunda División de España.

Posibles consecuencias legales para Owono

El jurista aclara que la justicia ordinaria en España suele no meterse mucho en las cosas que pasan durante la actividad deportiva, pero deja entrever que ante la gravedad de los hechos, se podría estar hablando de un “homicidio imprudente”, que lo llevaría a una defensa y un litigio ante un juez.

Jesús Owono, arquero del FC Andorra de la segunda división de España Foto: NurPhoto via Getty Images

La presión contra el arquero aumenta. Fue tal la influencia digital, que Owono tomó la decisión de cerrar su cuenta personal de Instagram por los constantes insultos. Serán horas claves para saber el futuro del portero ecuatoguineano.

El profesional asegura que el veredicto de la familia de Jesús de Miguel puede ser un factor clave en la acusación y el derecho de indagar las circunstancias de lo ocurrido.

Otra situación que puede ser tenida en cuenta en un posible camino penal es la atención del futbolista en la cancha y el tiempo que pasó tras el golpe y el traslado a la clínica.