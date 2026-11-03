“Necesita ayuda psicológica”: Juliana Galvis estalló tras ver video de Isabella Ladera en el que su hija terminó llorando

La controversia surgió a raíz de un video publicado por la creadora de contenido e influencer venezolana Isabella Ladera junto a su hija menor de edad, Mía.

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El video provocó reacciones de rechazo entre usuarios de redes sociales y diversas figuras de la farándula nacional, como las actrices Juliana Galvis y Sara Corrales, y la presentadora Diva Jessurum.

En el material compartido en redes, Ladera se sumaba a una tendencia o trend en la que adultos simulan cerrar una puerta cuando un niño corre en su dirección. Durante la grabación del video, la pequeña perdió el equilibrio, cayó al suelo y comenzó a llorar.

Aunque la creadora de contenido acudió a auxiliar a la niña inmediatamente, la publicación del video desató cuestionamientos sobre la conveniencia de exponer a menores de edad a este tipo de dinámicas por entretenimiento o consecución de interacciones.

Una de las reacciones con mayor alcance fue la de la actriz colombiana Juliana Galvis, recordada por su participación en producciones de la televisión nacional como Hasta que la plata nos separe y MasterChef Celebrity.

A través de un video difundido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la artista expresó su preocupación por lo ocurrido y envió un mensaje directo a quienes producen contenido para internet.

“Yo trato de no meterme en la vida de nadie, ni opinar, ni juzgar, ni criticar. Sin embargo, hoy vi un video que me rompió profundamente el corazón”, manifestó Galvis al inicio de su intervención.

La actriz marcó una distinción entre grabar recuerdos cotidianos y exponer a los niños a situaciones de riesgo: “Una cosa es compartir momentos lindos con nuestros hijos y otra muy distinta ponerlos en riesgo. ¿Qué les pasa a esas personas que son capaces, por likes o por hacer un trend, de permitir que sus hijos se lastimen, de burlarse de ellos y de publicarlos sintiéndose orgullosos?”.

Durante su declaración, Galvis planteó que este tipo de conductas justifican una reflexión profunda sobre la salud mental de los adultos a cargo e incluso la intervención de las instituciones encargadas del bienestar familiar.

“Lo primero que creo es que esa gente genuinamente necesita ayuda psicológica. Y dos, las personas competentes, yo sí creo que deben tomar cartas en el asunto (…). Uno no se mete con los niños, no les hace daño, no se burla de ellos, no les falta el respeto, no los ridiculiza”, concluyó.

El pronunciamiento de Galvis no fue el único en el sector del entretenimiento. La periodista y presentadora Diva Jessurum también reaccionó al material en redes sociales, cuestionando el tipo de contenidos que se priorizan en las plataformas digitales para captar audiencia:

“¿Qué le pasa a esa mujer? Lo que hace la gente por un like. Dios mío. Si eso es lo que muestra en redes…”, escribió la comunicadora.

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Por su parte, la actriz antioqueña Sara Corrales, quien recientemente se convirtió en madre, se pronunció en los mismos canales calificando el hecho de “completamente irresponsable, absurdo y, sobre todo, una falta de respeto hacia su hija”.