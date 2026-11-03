La distancia entre Brad Pitt y varios de sus hijos vuelve a quedar en evidencia con una nueva decisión judicial. Vivienne Jolie, hija menor de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, consiguió que un juez de California aprobara su solicitud para eliminar legalmente el apellido paterno de sus documentos de identidad.

Con 18 años, la joven se convirtió en la cuarta de los seis hijos de la expareja en dar ese paso, después de que sus hermanos Shiloh, Maddox y Zahara también optaran por conservar únicamente el apellido de su madre.

La decisión fue aprobada el lunes 2 de noviembre de 2026 por un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles. La solicitud había sido presentada poco después de que cumpliera 18 años y alcanzara la mayoría de edad, requisito que le permitió adelantar el procedimiento por cuenta propia, sin necesitar la autorización de sus padres.

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En los documentos judiciales, la razón expuesta para solicitar el cambio fue descrita con una sola palabra: “personal”. Ni Vivienne ni sus representantes han ofrecido públicamente una explicación más detallada sobre los motivos de la decisión.

Sin embargo, el trámite se produce en un contexto de distanciamiento familiar que ha acompañado a la expareja desde su separación, anunciada en septiembre de 2016, y que se ha prolongado durante años entre disputas judiciales y tensiones relacionadas con la crianza de sus hijos.

Pese a que Brad Pitt ha buscado reconciliarse con sus hijos con Angelina Jolie y ha superado su alcoholismo, los mayores no lo perdonan. Foto: Afp

La decisión tampoco resulta completamente sorpresiva. Vivienne ya había comenzado a utilizar públicamente el apellido Jolie en 2024, cuando apareció acreditada como Vivienne Jolie en el programa de mano del musical de Broadway The Outsiders, producción en la que colaboró con su madre, Angelina Jolie. En ese momento, su participación en el proyecto fue una de las primeras señales públicas de que había decidido prescindir del apellido paterno en sus actividades profesionales.

Ya son cuatro los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt que han conseguido retirar legalmente el apellido del actor. La primera fue Shiloh Nouvel Jolie, quien inició el procedimiento en mayo de 2024, justo cuando cumplió 18 años. En agosto de ese mismo año, un tribunal de Los Ángeles autorizó su solicitud y pasó a ser conocida legalmente como Shiloh Nouvel Jolie.

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Posteriormente, sus hermanos mayores también emprendieron el camino. Maddox Chivan Jolie-Pitt, el primogénito de la familia, obtuvo la aprobación judicial en septiembre de 2026 para llamarse Maddox Chivan Jolie. El joven, de 25 años, fue adoptado inicialmente por Angelina Jolie en 2002 y posteriormente por Brad Pitt.

ahara Marley Jolie y Angelina Jolie asisten a la 36.ª edición de los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs en el Centro de Convenciones de Palm Springs el 3 de enero de 2025 en Palm Springs, California. Foto: Getty Images via AFP

Zahara Marley Jolie-Pitt, de 21 años, también consiguió que la justicia autorizara la modificación de su nombre durante septiembre de 2026. La joven, nacida en Etiopía y adoptada por Jolie en 2005, ya se había presentado públicamente con el apellido de su madre durante una actividad universitaria en Spelman College, en Estados Unidos.

Angelina Jolie presentó la solicitud de divorcio de Brad Pitt en 2016. La pareja había comenzado su relación después de conocerse durante el rodaje de Mr. & Mrs. Smith, en 2004, y se casó en agosto de 2014 en Francia. Antes de su matrimonio, habían formado una familia con seis hijos.

La separación se produjo después de un incidente ocurrido durante un vuelo privado desde Europa hacia Los Ángeles. Jolie presentó posteriormente señalamientos sobre el comportamiento de Pitt durante el viaje, en el que también habrían estado involucrados algunos de sus hijos.

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El episodio fue objeto de investigaciones del FBI y de las autoridades de protección infantil. La investigación federal no derivó en cargos penales contra el actor y la investigación de protección infantil se cerró sin una conclusión de abuso.

(De izquierda a derecha) Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie-Pitt asisten a la proyección de "Maria" durante el 62.º Festival de Cine de Nueva York en el Alice Tully Hall del Lincoln Center el 29 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. Foto: Getty Images via AFP

La ruptura dio paso a uno de los procesos de divorcio más prolongados y mediáticos de Hollywood. Aunque en 2019 un juez declaró legalmente solteros a los actores, todavía quedaban pendientes asuntos relacionados con la custodia de los hijos y la división de bienes.

La expareja tiene seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne. Tres llegaron a la familia mediante adopción y los otros tres son hijos biológicos de los actores.

TOKYO, JAPAN - NOVEMBER 08: Brad Pitt, Angelina Jolie and their six children Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox, and Vivienne arrive at Haneda International Airport on November 8 in Tokyo, Japan. (Photo by Jun Sato/WireImage) Foto: WireImage

Maddox nació en Camboya y fue adoptado por Jolie en 2002; Pax nació en Vietnam y se incorporó a la familia en 2007; mientras que Zahara nació en Etiopía y fue adoptada en 2005. Shiloh nació en Namibia en 2006 y los mellizos Knox y Vivienne nacieron en Francia en 2008.