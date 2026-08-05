Nueva ofensiva legal de Brad Pitt contra Angelina Jolie

La pelea entre Brad Pitt y Angelina Jolie suma un nuevo capítulo. Casi una década después de su ruptura emocional, la que fue una de las parejas más reconocidas de Hollywood vive una nueva contienda, esta vez dentro del proceso relacionado con Château Miraval, la bodega francesa que ambos adquirieron durante su matrimonio y cuya propiedad continúa siendo motivo de controversia.

Desde que Jolie vendió en 2021 su participación en el viñedo al grupo Tenute del Mondo, filial de Stoli Group, Pitt sostiene que esa operación violó el acuerdo que, según él, ambos habían alcanzado para no vender sus participaciones sin el consentimiento del otro. La actriz, por su parte, ha rechazado reiteradamente esas afirmaciones y ha calificado varias de las actuaciones judiciales de su exesposo como intentos de prolongar el litigio.

Ahora, el proceso volvió a escalar. Según documentos judiciales recopilados por el medio estadounidense TMZ, Brad Pitt solicitó a un juez que ordene a Angelina Jolie entregar información relacionada con sus contratos cinematográficos y los ingresos obtenidos por su trabajo como actriz, al considerar que esos documentos son relevantes para el litigio sobre Château Miraval.

Brad Pitt presentó la primera denuncia en contra de Angelina Jolie por el caso Château Miraval en el año 2022. Foto: NurPhoto via Getty Images

Los abogados de Pitt sostienen que Jolie estaría reteniendo información financiera que consideran necesaria para el proceso de descubrimiento de pruebas. En el sistema judicial estadounidense, esta etapa permite que ambas partes soliciten y obtengan documentos, contratos, comunicaciones y demás evidencias que puedan resultar pertinentes antes de que el caso llegue a juicio o a una decisión definitiva. Esto se da cuando una parte considera que la otra no ha respondido de manera suficiente a las solicitudes de información realizadas durante el discovery y, por ello, pide la intervención del juez para que ordene la entrega del material requerido.

Según el medio, el equipo legal del doble ganador del Óscar argumenta que la información solicitada determinará aspectos relacionados con los recursos económicos de Jolie y con determinadas operaciones financieras vinculadas al caso. Sin embargo, la existencia de esa solicitud no significa que las afirmaciones del actor hayan sido probadas, ya que corresponde al juez decidir si los documentos son realmente pertinentes y si deben ser entregados o no a la parte solicitante.

Angelina Jolie afirma que vendió su participación en Château Miraval para independizarse financieramente de Brad Pitt. Foto: Getty Images

La respuesta del equipo legal de Angelina Jolie fue inmediata. Los representantes de la actriz sostuvieron que Pitt no tiene derecho a acceder a esa información y calificaron la petición como un nuevo intento de ampliar innecesariamente el alcance del litigio. La defensa mantiene que los contratos cinematográficos y los ingresos derivados de su carrera profesional no guardan relación con el objeto principal del proceso.