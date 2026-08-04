Reyes, líderes mundiales y hasta el presidente de la FIFA estarán en la posesión de Abelardo de la Espriella

Ad portas de la posesión del nuevo presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, comienzan a conocerse los nombres de los invitados VIP que asistirán este 7 de agosto a la ceremonia que por primera vez se realizará fuera de Bogotá. El escenario elegido fue la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en el Valle del Cauca.

En las últimas horas se confirmó la asistencia del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, máximo dirigente del órgano rector del fútbol, que a propósito está en medio de una gran polémica por cuenta del proyecto con el que pretendía vender un porcentaje de la Copa del Mundo a inversores privados.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, otro de los invitados especiales a la posesión del nuevo presidente. Foto: Getty Images

Otro de los invitados confirmados es el rey Felipe VI de España, quien no pisaba territorio colombiano desde diciembre de 2021, cuando participó en el XXVII Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas en la ciudad de Barranquilla, junto al expresidente Iván Duque.

Por parte del Gobierno de Estados Unidos aún no se ha confirmado la asistencia del secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, sí se informó que la delegación estadounidense estará encabezada por el fiscal general, Todd Wallace; el director de la DEA, Terrance Christopher Cole, y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.

El rey Felipe VI confirmó que asistirá a la posesión del presidente electo, según reveló José Manuel Restrepo. Foto: @jrestrp - El País

También fue confirmada la asistencia de los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Panamá, República Dominicana y Chile, así como de la presidenta de Costa Rica y del primer ministro de Curazao, quien asistirá en representación del Reino de los Países Bajos.

A la ceremonia acudirán, además, la primera dama de Panamá y la primera dama de Chile. El Salvador y Guatemala estarán representados por sus vicepresidentes. Así mismo, confirmaron su asistencia los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile, Honduras, Israel, Suecia y Brasil. A estas delegaciones se sumarán representantes de alto nivel de México, Alemania, Estados Unidos, la Santa Sede, Portugal y Corea.

En el ámbito nacional también asistirán gobernadores, alcaldes y otros mandatarios regionales, además de los expresidentes colombianos Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque Márquez, Andrés Pastrana Arango y César Gaviria Trujillo.

Los expresidentes Ernesto Samper Pizano y Juan Manuel Santos no fueron invitados a la ceremonia de posesión de De la Espriella por decisión del presidente electo, quien ha mantenido con ellos diferencias públicas.

Mientras avanzan los preparativos de la posesión, Ana Lucía Pineda, esposa del presidente electo Abelardo De la Espriella, ha acompañado al mandatario en los encuentros de empalme realizados en distintas regiones del país. Sus apariciones públicas han llamado la atención por los atuendos que ha lucido, lo que ha generado expectativa sobre la elección del vestuario que llevará durante la ceremonia del 7 de agosto.

Entre tanto, el país espera la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que admitió para estudio una acción popular con la que se busca suspender el traslado de la posesión presidencial a la ciudad de Cali.