Ariana Grande toma drástica decisión debido a las críticas permanentes a su apariencia física

Ariana Grande ha estado en el ojo del huracán por sus últimas fotos virales, donde luce extremadamente delgada. Desde las redes sociales y distintos espacios mediáticos se han alimentado conversaciones sobre su imagen y su estado de salud, un tema sobre el que la propia artista ya se había pronunciado en ocasiones anteriores pidiendo respeto, sin embargo, la presión del público la llevó a tomar una drástica decisión.

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Después de terminar su gira The Eternal Sunshine Tour, la artista norteamericana dará un paso al costado de forma temporal, aunque sin fecha de regreso. Según confirmó un representante de Grande a People, la cantante se alejará de la vida pública después del último concierto previsto para el mes de septiembre de 2026. Esta decisión también tendrá impacto en su faceta actoral.

De acuerdo con el comunicado difundido por su representante, la pausa responde al “interminable y constante escrutinio público” al que ha estado sometida durante los últimos meses. El equipo de Grande explicó que la cantante ha disfrutado profundamente la gira y desea concluirla “feliz y saludable” antes de tomarse un descanso de las actividades públicas. La decisión no fue presentada como un retiro definitivo de la música, sino como una pausa para priorizar su bienestar.

Ariana Grande fue la protagonista de Wicked, película ganadora de dos premios Óscar. Foto: Redes sociales

La noticia llega pocos días después del lanzamiento de Petal, el octavo álbum de estudio de la artista, un proyecto que, según diversos medios especializados, también aborda el impacto de la presión mediática y el crecimiento personal. Algunas de las canciones del disco hacen referencia a las críticas constantes sobre su imagen y al desgaste emocional que puede generar la exposición permanente.

Durante los últimos meses, Ariana Grande volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales debido a comentarios relacionados con su apariencia física. Esta situación recordó un mensaje que la cantante publicó en 2023, cuando pidió dejar de opinar sobre el cuerpo de otras personas y aseguró que existen muchas formas de verse saludable sin responder a los estándares que el público suele imponer. En aquel momento afirmó que el cuerpo que muchas personas consideraban su versión “más sana” correspondía, en realidad, a uno de los periodos más difíciles de su vida.

El descanso también modificará uno de los proyectos que tenía previstos para 2027. Ariana Grande había sido anunciada como protagonista de una nueva versión del musical Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim, que se presentaría en el Barbican Theatre de Londres junto a Jonathan Bailey.

Sin embargo, la producción confirmó que la artista ya no participará en el montaje y que próximamente se anunciará quién asumirá el papel. Los productores de la obra manifestaron públicamente su respaldo a la decisión de la cantante.

Ariana Grande se encontraba de gira en Canadá. Esta foto se hizo viral por los comentarios sobre su apariencia física. Foto: Redes sociales

Pese a la pausa, Grande figurará próximamente en la gran pantalla. La artista participó del rodaje de la película Focker-in-Law, cuyo estreno está previsto para noviembre de este año. En esta cinta compartirá cámara con los actores estelares de esta icónica saga de comedia: Ben Stiller y Robert De Niro.

La gira The Eternal Sunshine Tour marcó el regreso de Ariana Grande a los conciertos como gira principal después de siete años. El recorrido comenzó en junio de 2026 en Estados Unidos y finalizará el 1 de septiembre en The O2 Arena de Londres, con un total de 41 presentaciones entre Norteamérica y Europa. Además de interpretar canciones de Eternal Sunshine, la cantante incluyó éxitos de distintas etapas de su carrera y material de su nuevo álbum Petal.