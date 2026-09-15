Madrid amaneció este martes con un pedazo de Colombia. La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles fue el escenario elegido para que Agua by Agua Bendita presentara Florecer, su nueva colección dentro de la programación oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. JET SET estuvo presente en el desfile, que comenzó a las 11:30 de la mañana y reunió a más de 1.000 asistentes alrededor de una propuesta que llevó a Europa una de las expresiones más reconocibles de la moda colombiana contemporánea.

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Pasarela de Agua by Agua Bendita en Mercedes Benz Fahion Week en Madrid 2026. Foto: EXCLUSIVO JET SET

No fue solamente la ropa la que convirtió el espacio en una extensión del paisaje colombiano. El venue fue intervenido con más de 13.575 flores colombianas provenientes de Antioquia y Cundinamarca, una decisión que buscaba que la colección no terminara en las prendas, sino que la experiencia completa trasladara al público a un universo construido desde la naturaleza y la identidad del país.

Pasarela de Agua by Agua Bendita en Mercedes Benz Fahion Week en Madrid 2026. Foto: EXCLUSIVO JET SET

La colección Florecer estuvo compuesta por 40 salidas en las que las flores ocuparon un lugar central. Estampados, texturas, bordados y siluetas se integraron en una propuesta que mantiene uno de los principales códigos de la firma: contar historias de América Latina a través de la moda y el trabajo artesanal.

Para Catalina Álvarez, cofundadora y diseñadora de Agua by Agua Bendita junto a Mariana Hinestroza, las flores tenían una conexión directa con la identidad colombiana y con el trabajo que existe detrás de cada creación.

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Pasarela de Agua by Agua Bendita en Mercedes Benz Fahion Week en Madrid 2026. Foto: EXCLUSIVO JET SET

“Hubo más de 40 salidas donde creo que la característica principal fueron las flores. Las flores son uno de esos negocios más fuertes que tiene Colombia y que hace mucha similitud con la marca. Es la alegría de nuestro país. Es ese talento colombiano que se lleva el mundo y que todos soñamos con exportar para que el mundo entero reconozca su belleza. Más que todo, detrás de los dos oficios hay muchas personas, mujeres en especial, trabajando día a día para sacar la flor más linda o el vestido más lindo”, explicó Álvarez a JET SET.

La decisión de trasladar las flores directamente desde Colombia hasta Madrid también tuvo un componente simbólico. Aunque la marca podía conseguirlas en España, Mariana Hinestroza quiso que el montaje conservara un vínculo físico con el país de origen de la firma.

Pasarela de Agua by Agua Bendita en Mercedes Benz Fahion Week en Madrid 2026. Foto: EXCLUSIVO JET SET

“Desde un inicio queríamos que la gente estuviera acá y sintiera una parte muy importante de Colombia, entonces llegamos a tener el mejor patrocinio y todas estas flores fueron transportadas directamente desde Antioquia y desde Bogotá, lo cual nos llena de orgullo. Sabíamos que podíamos comprar las flores acá en España. Pero traerlas directamente desde Colombia sabíamos que iba a significar una buena energía”, contó Hinestroza a JET SET.

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Aria Vega puso música al desfile

La artista Aria Vega canto en vivo en la pasarela de Agua by Agua Bendita en la galería de cristal en el Palacio de Cristal en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Foto: EXCLUSIVO SEMANA

Uno de los momentos más celebrados de la mañana fue la aparición de Aria Vega. La cantante barranquillera se presentó en vivo frente a más de 1.000 asistentes mientras las modelos recorrían la pasarela con las piezas de Florecer. Su repertorio incluyó canciones como Chévere, Tototo +4 y Cule Poco, incorporando el Caribe colombiano a una presentación que ya tenía en las flores y en la artesanía uno de sus principales elementos narrativos.

La artista Aria Vega canto en vivo en la pasarela de Agua by Agua Bendita en la galería de cristal en el Palacio de Cristal en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Foto: EXCLUSIVO SEMANA

Después de su actuación, Vega habló con JET SET sobre la experiencia de formar parte de la presentación.

“Me sentí increíble, es definitivamente otro tipo de experiencia que viene a ver todas estas prendas de Agua by Agua Bendita, me siento la más preciosa en estas piezas que son una obra de arte. Sentí que todo el universo fue integrado en la pasarela y eso me hace muy feliz”, aseguró la artista.

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La artista Aria Vega canto en vivo en la pasarela de Agua by Agua Bendita en la galería de cristal en el Palacio de Cristal en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Foto: EXCLUSIVO SEMANA

Para Hinestroza, la elección de Vega también tenía una carga emocional. La diseñadora describió a la cantante como una representación de aquello que la firma busca comunicar desde Colombia hacia el exterior.

“Es una mujer increíble que parece un ángel. Yo le dije: Aria, pareces un ángel lleno de flores en la pasarela. Ella es todo lo que nos representa, todo lo hermoso y grande que podemos ser”, dijo la diseñadora a JET SET.

La conexión entre moda, música y territorio terminó convirtiéndose así en uno de los elementos distintivos de la presentación. Mientras las prendas mostraban el trabajo artesanal característico de Agua by Agua Bendita, la presencia de Vega sumaba una voz contemporánea y caribeña a la historia.

Un reconocimiento que respalda la expansión internacional

Pasarela de Agua by Agua Bendita en Mercedes Benz Fahion Week en Madrid 2026. Foto: EXCLUSIVO JET SET

La presentación en Madrid llega además después de un reconocimiento importante para la firma. Agua by Agua Bendita fue elegida Marca del Año 2025 en los Latin American Fashion Awards, premio que reconoce a una marca latinoamericana por su contribución a la industria y su compromiso con una propuesta diversa e inclusiva.

Pasarela de Agua by Agua Bendita en Mercedes Benz Fahion Week en Madrid 2026. Foto: EXCLUSIVO JET SET

Los propios Latin American Fashion Awards destacan que la marca fue fundada por Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza para celebrar la herencia y la artesanía latinoamericana, con una propuesta basada en estampados ilustrados a mano, bordados, acabados artesanales y una mirada hacia la biodiversidad de la región.

Pasarela de Agua by Agua Bendita en Mercedes Benz Fahion Week en Madrid 2026. Foto: EXCLUSIVO JET SET

Para Catalina Álvarez, llevar Florecer a Madrid también representa una oportunidad para demostrar que Colombia tiene una industria creativa capaz de competir y ser reconocida internacionalmente.

“Yo creo que para Colombia significa mucho porque cada vez vemos más cómo el mundo entero admira lo que sabemos hacer. Nunca se nos olvida a Mariana y a mí que Gucci una vez nos dijo: ‘Ustedes saben hacer lo que más nadie sabe hacer’. Entonces, en Colombia se producen y hacen cosas únicas que el mundo entero admira porque nadie más las sabe hacer”, afirmó Álvarez a JET SET.

Pasarela de Agua by Agua Bendita en Mercedes Benz Fahion Week en Madrid 2026. Foto: EXCLUSIVO JET SET

Esa idea atravesó la presentación de principio a fin. Desde las flores cultivadas en Colombia y transportadas hasta Madrid hasta las prendas elaboradas con una fuerte presencia del trabajo manual, Florecer funcionó como una declaración sobre el lugar que la creatividad colombiana puede ocupar en los grandes circuitos internacionales de la moda.

Pasarela de Agua by Agua Bendita en Mercedes Benz Fahion Week en Madrid 2026. Foto: EXCLUSIVO JET SET

Pasarela de Agua by Agua Bendita en Mercedes Benz Fahion Week en Madrid 2026. Foto: EXCLUSIVO JET SET

Pasarela de Agua by Agua Bendita en Mercedes Benz Fahion Week en Madrid 2026. Foto: EXCLUSIVO JET SET

Pasarela de Agua by Agua Bendita en Mercedes Benz Fahion Week en Madrid 2026. Foto: EXCLUSIVO JET SET

La pasarela de Agua by Agua Bendita no pasó desapercibida en una jornada que también reúne a nombres relevantes de la moda española e internacional. El desfile de la firma colombiana abrió la programación del martes 15 de septiembre en el Palacio de Cibeles, en una edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid que incorporó distintos escenarios emblemáticos de la capital española.

Pasarela de Agua by Agua Bendita en Mercedes Benz Fahion Week en Madrid 2026. Foto: EXCLUSIVO JET SET

En la Galería de Cristal, Colombia no apareció como una referencia distante, sino como protagonista. Más de 13.575 flores, 40 salidas, el trabajo de cientos de manos y la voz de una artista barranquillera construyeron una misma imagen: la de una industria que encuentra en sus raíces una de sus mayores fortalezas para proyectarse hacia el mundo.