Boris Johnson eligió Colombia para unas vacaciones en familia: Bogotá, Medellín, Guatapé y Cartagena fueron parte del itinerario

Colombia se convirtió durante varios días en el destino elegido por Boris Johnson para compartir con su familia. El ex primer ministro británico llegó al país acompañado por su esposa, Carrie Johnson, y sus cuatro hijos, en un recorrido que los llevó por Bogotá, Medellín, Guatapé y Cartagena, y que combinó descanso, turismo y una breve agenda pública.

La familia Johnson se mostró sorprendida por la belleza de nuestro país, principalmente Carrie, quien compartió la mayoría de las experiencias de la familia a través de sus redes sociales.

En 2024 más de 58.600 turistas procedentes del Reino Unido visitaron Colombia, un aumento significativo en relación a años anteriores. Para los primeros ocho meses de 2025, la cifra ya superaba los 41.800 viajeros. Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Santa Marta estuvieron entre los destinos más visitados, de acuerdo con ProColombia.

En su paso por Bogotá, la pareja visitó el cerro de Monserrate, uno de los destinos turísticos más emblemáticos. Foto: Instagram de Carrielbjohnson

En el caso de los Johnson, el recorrido comenzó en Bogotá, donde visitaron algunos de los lugares más representativos, entre ellos Monserrate y el Museo del Oro. Boris Jonhnson reconoció que la colección del museo fue uno de los aspectos que más lo sorprendió, al igual que la gastronomía colombiana.

Durante su estadía en la capital del país también se produjo uno de los encuentros más personales del viaje. Los Johnson compartieron una cena con el expresidente Iván Duque, su esposa, María Juliana Ruiz, y sus tres hijos, en un reconocido restaurante de la Sabana de Bogotá.

Boris Johnson junto al expresidente Iván Duque. Foto: Instagram de Carrie B. Johnson

La familia continuó hacia Medellín, en donde recorrieron la Comuna 13 y fueron testigos de su transformación a través del arte y la música. Después estuvieron en Guatapé. El 4 de septiembre, Carrie Johnson compartió imágenes del viaje y mostró a la familia durante su visita al municipio antioqueño. Uno de sus momentos preferidos fue el ascenso a El Peñol, donde, según relató Carrie, subieron los más de 700 escalones. Al llegar a la cima premiaron ese esfuerzo con paletas de mango biche.

El viaje continuó hacia la costa Caribe. Tras pasar por las playas de Barú, los Johnson llegaron a Cartagena, donde cerraron parte de su itinerario turístico entre las calles y atractivos de la ciudad amurallada.

Tras pasar por las playas de Barú, los Johnson llegaron a Cartagena, donde cerraron parte de su itinerario turístico. Foto: Instagram de Carrie B. Johnson

En el itinerario hubo espacio para la política. El 6 de septiembre, Johnson participó de un conversatorio con el expresidente Iván Duque, organizado por la Fundación Innovación para el Desarrollo. El encuentro abordó temas de liderazgo, manejo de crisis, decisiones de gobierno y transformaciones geopolíticas. Además, dio pie a que ambos hablaran del medio ambiente, un asunto que los unió durante el gobierno del colombiano entre 2018 y 2022.

La familia Johnson disfrutó tanto su visita al país que prometieron regresar pronto.