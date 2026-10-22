George Clooney cerrará 2026 por todo lo alto: volverá a la actuación e invertirá en su propio restaurante de lujo

La llegada de George Clooney a una antigua farmacia de Westfield, en Nueva Jersey, sorprendió este martes a los residentes del pueblo. El actor se encuentra rodando In Love, una película que protagoniza junto a Annette Bening y que adapta las memorias de la escritora Amy Bloom sobre el amor y la pérdida.

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Dirigida por Paul Weitz, quien también escribió el guion junto a Bloom, la película aborda la historia de una pareja que debe afrontar el diagnóstico de Alzheimer y las decisiones que llegan con la enfermedad. La película se estrenará en septiembre de 2027.

“Las memorias de Amy son una fábula contemporánea sobre el amor, el ingenio y las cuestiones existenciales. Estoy deseando hacerle justicia con este reparto extraordinario”, mencionó el director estadounidense en diálogo con Deadline.

Un restaurante en el corazón de la Provenza Francesa

La familia Clooney ha construido una nueva vida luego de abandonar Hollywood. Tanto George como Amal han explorado diferentes negocios, desde la industria de las bebidas hasta las inversiones inmobiliarias. Ahora preparan una nueva apuesta empresarial en Francia, con un proyecto gastronómico que los vinculará aún más con la Provenza francesa, donde viven junto a sus dos hijos: Ella y Alexander.

El actor prepara el lanzamiento de un restaurante italiano de lujo en Cotignac, localidad situada a un poco más de 20 kilómetros de su finca. La apertura está prevista para la primavera de 2027. La propuesta no es construir un lugar de cero, sino remodelar. Para ello contempla un espacio de diseño cuidado, una terraza y la posibilidad de reservar el comedor para celebraciones privadas, incluso cuando el actor reciba invitados del mundo del espectáculo.

Desde 2021, los Clooney se instalaron en una extensa propiedad rural en Brignoles, al sureste de Francia. Una decisión que estuvo relacionada con el deseo de criar a sus hijos en un entorno más reservado, lejos de la exposición constante que significa vivir en el entorno de la industria. En distintas entrevistas, el actor ha destacado la tranquilidad y las condiciones de vida que ofrece el país para proteger su privacidad y la de sus hijos.

Es significativo que apuesten por hacer su proyecto en la Provenza debido a que en julio de este año los incendios forestales que afectaron a Europa impactaron directamente la zona y obligaron a los Clooney a abandonar temporalmente su residencia. Por fortuna, las edificaciones cercanas a la finca de los Clooney no presentaron inconvenientes estructurales o daños materiales.

Clooney trabajará de la mano de Graham Porter, empresario canadiense y propietario del hotel Lou Calen, situado en el mismo municipio. De acuerdo con las declaraciones del alcalde de la localidad, Jean-Pierre Véran, recogidas por la prensa francesa, Porter estará al frente de la operación, mientras que el intérprete tendrá una participación más discreta en el negocio.

La intención es que el restaurante se integre a la oferta gastronómica de la localidad y contribuya a su actividad económica. Véran expresó su respaldo al proyecto y señaló que esperaba que pudiera beneficiar a la comunidad.