¿Qué hacían Tatiana Santo Domingo y Andrea Casiraghi en Cartagena? Este fue el motivo de su visita

Cartagena recibió a una de las parejas más cotizadas del jet set internacional: Tatiana Santo Domingo y Andrea Casiraghi. La presencia de ambos en Colombia se dio por cuenta de la empresa familiar de moda, Muzungu Sisters, en la que Tatiana ha trabajado desde el 2011 junto a Dana Alikhani.

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La cita tuvo como anfitrionas a la diseñadora colombiana Johanna Ortiz y a la empresaria Lauren Santo Domingo (tía política de Tatiana), cofundadora de Moda Operandi. Los encuentros se dieron tanto en la casa que Ortiz tiene en Cartagena, una vivienda del siglo XIX, como en el Four Seasons, ubicado en el barrio Getsemaní. La reunión estuvo relacionada con la alianza entre la marca de la diseñadora y la plataforma de comercio electrónico de lujo.

Fiel a la estética bohemia que caracteriza su armario, Tatiana lució dos vestidos estampados de Muzungu Sisters. Uno de ellos, largo y confeccionado en seda, tenía un estampado animal print de leopardo, escote en V y tirantes finos. La silueta fluida y el lazo ajustable en la cintura reforzaban el carácter relajado del diseño.

La segunda propuesta apostaba por motivos inspirados en el universo marino. El vestido rojo, decorado con dibujos de conchas, combinaba una silueta larga de corte imperio con mangas cortas y botones de nácar. Los dos diseños se complementaron con joyas de inspiración étnica, un recurso coherente con la identidad visual de la firma.

Mientras que Andrea Casiraghi, hijo mayor de Carolina de Mónaco, eligió un conjunto completamente blanco, acompañado de un cinturón café y un exclusivo reloj Swatch que forma parte de su amplia colección de relojes de la marca.

Su presencia fue especial porque no es común observar a la pareja en eventos de este estilo, debido a la privacidad con la que transcurre su vida en Suiza, donde se radicaron en 2023 luego de abandonar la siempre caótica ciudad de Londres. Ahora comparten el proceso de crianza de sus tres hijos, Sasha, India y Maximilian.

Muzungu Sisters

El proyecto surgió de los viajes que Tatiana y Dana realizaban frecuentemente, y de su interés por reunir prendas y accesorios elaborados por artesanos de diferentes partes del mundo. La marca se ha distinguido por una propuesta que busca conectar el diseño con técnicas tradicionales y comunidades productoras.

La marca trabaja con comunidades artesanales de más de 20 países y ha colaborado con 41 grupos de artesanos. Sus colecciones incluyen prendas tejidas, bordadas y confeccionadas a mano, además de accesorios que incorporan técnicas transmitidas entre generaciones. La firma también destaca su interés por mantener relaciones de colaboración a largo plazo y promover condiciones de producción éticas.

Adicionalmente, desde su fundación colabora con cuatro comunidades artesanales del país que elaboran mochilas tejidas a mano, piezas que reúnen técnicas tradicionales y expresiones de identidad cultural.

Por su parte, la relación entre Johanna Ortiz y la familia Santo Domingo tiene un vínculo personal y otro profesional, estrechamente ligados a Cartagena de Indias y a la proyección internacional de la moda colombiana. La diseñadora caleña conoce a Lauren Santo Domingo desde antes de que su marca alcanzara reconocimiento global.

En 2014, después de presentar su colección Nativa en Colombiamoda, Lauren se interesó por sus diseños y la invitó a mostrarlos ante el equipo de Moda Operandi, la plataforma de lujo que cofundó. Desde entonces han confeccionado una amistad fraterna y llegado a varios escenarios de alto nivel en la industria a nivel regional y mundial.