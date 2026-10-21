Próximo partido del Bayern Múnich de Luis Díaz en Champions League: fecha, rival y canal de TV

Bayern Múnich y Arsenal disputaron uno de los partidos más atractivos de la jornada en la Champions League, que ya totalizó la tercera fecha de la fase liga. El gigante bávaro, con Luis Díaz en la suplencia desde el inicio, enfrentó la dura visita del Arsenal de Londres, gran protagonista de la edición europea anterior.

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Arsenal no se escondió y luchó por la victoria, convirtiéndose en uno de los partidos más difíciles para el Bayern Múnich en este curso. En Allianz Arena, el gigante londinense le arrebató el triunfo a su rival y sacó un empate 2-2 que le sabe a victoria. Por su parte el club alemán se tendrá que conformar con un punto que es insípido.

Un empate en condición de local que fuerza al Bayern Múnich a sumar por fuera de Alemania en la cuarta fecha de la fase liga, que se jugará entre el 3 y 4 de noviembre. El club alemán viajará a España y anhela poder tener un triunfo para sumar de a tres y no perderle pisada a sus rivales que ya llevan puntaje perfeto en la tabla de posiciones.

Por la cuarta jornada, Bayern Múnich enfrentará al Atlético de Madrid de Diego Simeone en el Riyadh Air Metropolitano, lo que se supone será una complicada visita para el equipo alemán, obligado a sumar tres puntos, pues en la tabla bajó al puesto 14 tras una victoria y dos empates.

Jugadores del Bayern Múnich contra el Arsenal Foto: DeFodi Images via Getty Images

El partido se jugará el martes 3 de noviembre desde las 3:00 p.m., hora colombiana y se espera que Luis Díaz pueda evolucionar de la mejor manera tras la lesión que le impidió ser titular ante el Arsenal y no terminar el partido cuando había ingresado en la segunda parte.

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich

Fecha: Martes, 3 de noviembre 2026

Hora: 3:00 p.m., hora colombiana

Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid (España)

Canal de TV: ESPN, Disney+

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