¿Busca importar un carro a Colombia? Estos son los pasos que no puede omitir

La importación de un carro a Colombia es un proceso que, si es bien gestionado, permite acceder a modelos exclusivos que no se encuentran disponibles en el mercado local.

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Los tiempos de llegada del vehículo pueden variar según la disponibilidad del carro, la frecuencia de los envíos, la congestión, documentación e inspecciones que son requeridas.

Cualquier persona, ya sea natural o jurídica, puede importar un vehículo en el país, sin importar que sea para uso personal o comercial. Eso sí, este proceso se puede efectuar siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos ante la Dian y otras entidades regulatorias.

¿Cómo se puede importar un vehículo en Colombia?

De acuerdo con Makinon, el primer paso que se debe realizar para importar un vehículo en el país es seleccionar y comprar el modelo que se desea traer al país, teniendo en cuenta varios aspectos, entre ellos el año de fabricación.

En el país, solamente se pueden importar unidades nuevas (0 km) del año en curso o de años posteriores. Por ejemplo, en 2026, no se pueden importar modelos que fueron hechos en el año 2025.

Quienes quieran importar un vehículo a Colombia deben revisar el año de fabricación, los requisitos ambientales y los tributos aduaneros antes de concretar la compra. Foto: Getty Images

También es importante revisar el país de origen, ya que ayuda a determinar si aplica un arancel y si existe un Tratado de Libre Comercio (TLC) que se encargue de reducir o eliminar ese impuesto. Adicionalmente, el vehículo tiene que ser compatible con la normatividad colombiana en materia de emisiones y seguridad.

Tras revisar la elección, el siguiente paso es revisar la contratación del transporte internacional para traer el vehículo al país. Los modelos pueden ser trasladados por vía marítima en contenedor o en buque de carga rodante. Santa Marta y Cartagena son los puertos de entrada más comunes en el país.

Los trámites a cumplir para importar el vehículo

Makinon afirma que, antes de nacionalizar el vehículo, este tiene que contar con el visto bueno ambiental de la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) para así presentar la Declaración de Importación ante la Dian. Dentro de este trámite se incluye lo siguiente:

Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD)

Acreditación ante un Sistema de Recolección Selectiva (SRS)

Gestión de estos documentos por medio de la plataforma VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior).

La DIAN y la ANLA intervienen en el proceso de importación de vehículos a Colombia, que incluye permisos ambientales, declaración aduanera y pago de impuestos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Ya con la aprobación del Anla, se procede con el trámite ante la Dian para nacionalizar el modelo, en el que se requiere:

Registro como importador ante la Dian

Presentación de la Declaración de Importación de Mercancías (DIM)

Liquidación y pago de tributos aduaneros (arancel + IVA)

Declaración y pago del Impuesto Nacional al Consumo (Impoconsumo) para vehículos de combustión e híbridos que apliquen

Inspección física del vehículo por parte de la Dian

Obtención del levante: la autorización para retirar el vehículo del puerto o de zona franca

Con todos los documentos en orden, la matrícula se realiza ante la Secretaría de Transporte y Transporte en el municipio donde residirá el vehículo para finalmente adquirir otros documentos obligatorios como el Soat y las placas del modelo.