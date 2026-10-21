Uber lanza función para que padres vean en vivo los viajes de adolescentes: así funciona

La aplicación de movilidad Uber, por medio de su nueva actualización, ofrece a padres y tutores de adolescentes la posibilidad de ver video en vivo durante un trayecto que se realice a través de Uber Teens.

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Los últimos avances de la plataforma forman parte de su apuesta por desarrollar soluciones de movilidad que respondan a las necesidades de las familias. Esta medida se aplicará para trayectos de menores de edad entre 14 y 17 años.

La nueva herramienta de Uber Teens busca brindar mayor visibilidad a las familias mediante una transmisión en vivo desde el teléfono del conductor durante determinados recorridos. Foto: Uber

“En Uber entendemos que la independencia de los adolescentes también viene acompañada de la tranquilidad que buscan sus familias. Por eso continuamos desarrollando herramientas y haciendo actualizaciones que permitan a los padres y tutores tener mayor visibilidad sobre los trayectos de sus adolescentes”, afirmó Manuela Bedoya, gerente de comunicaciones de seguridad de Uber para la región Andina, Caribe y Centroamérica.

Así funciona la nueva actualización en Uber Teens

Para acceder a la opción de ver un trayecto en vivo a través de video, Uber comparte los siguientes pasos:

El padre, madre o tutor del joven recibirá una notificación de la aplicación cuando comience el trayecto.

Desde la aplicación, los adultos responsables del joven podrán acceder a la transmisión desde el teléfono del arrendador y ver lo que ocurre en el interior del vehículo.

La función de video en vivo depende de que el arrendador la tenga habilitada, así como de las condiciones técnicas del dispositivo, por lo que no estará disponible en todos los trayectos.

En caso de que la transmisión se vea interrumpida o presente alguna dificultad técnica, los padres y tutores podrán volver a acceder al video o utilizar el chat grupal para comunicarse tanto con el adolescente como con el arrendador.

Uber indica que la actualización incorpora controles para proteger la privacidad de quienes participan en el trayecto. Solamente los padres o el tutor vinculado a la cuenta del adolescente podrán acceder a la transmisión en vivo, y el acceso al video se restringirá una vez finalizado el recorrido.

La plataforma Uber presentó una nueva herramienta de seguimiento para adolescentes que incorpora video en vivo y complementa sus funciones de seguridad. Foto: Redes sociales

En caso de que ocurra un incidente, Uber podrá acceder a las grabaciones correspondientes como parte de sus procesos de seguridad y soporte.

“Esta actualización de video en vivo se suma a las más de 40 herramientas de seguridad con las que cuenta hoy en día Uber Teens, como el seguimiento en tiempo real de los trayectos y el chat grupal, que permite coordinar recogidas y compartir indicaciones en tiempo real”, comenta la entidad.