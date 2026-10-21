“Así es como trabaja un gobierno que da resultados”: José Manuel Restrepo celebra inversión de Renault en Colombia

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, reaccionó al anuncio del Gobierno De La Espriella y Renault-Sofasa para avanzar en un proyecto de inversión de hasta 150 millones de dólares, con el objetivo de fabricar un nuevo vehículo en Colombia.

Renault-Sofasa alista inversión de hasta US$150 millones para fabricar un nuevo vehículo en Colombia

A través de un trino en su cuenta de X, el mandatario destacó los avances que se están llevando a cabo en el país por parte del Ministerio de Comercio para fortalecer el sector automotor y brindar nuevas alternativas laborales a cientos de colombianos.

“¡Nueva inversión para la Patria Milagro! Demuestra confianza en el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Gran paso para Mauricio Gómez y trabajo para la Misión Crecer, y prueba de que el Gobierno De La Espriella está comprometido con nuevas oportunidades de empleo para los colombianos, y eso se logra atrayendo nueva inversión productiva. ¡Así es como trabaja un gobierno que da resultados!”, afirmó Restrepo.

El objetivo del Gobierno De La Espriella para fabricar vehículos en Colombia

El anuncio del Ministerio de Comercio y Renault-Sofasa para fabricar un nuevo vehículo en el país contempla la incorporación de nuevas tecnologías, fortalecer la producción nacional y atender mercados de Latinoamérica desde Colombia.

A través de esta iniciativa, 29 autopartistas serían beneficiados, impulsando el desarrollo productivo en siete regiones y generando oportunidades de empleo calificado.

El objetivo es abrir nuevas oportunidades comerciales para la industria automotriz y sus proveedores nacionales, conectando la producción colombiana con nuevos mercados y fortaleciendo la capacidad exportadora del país.

“Eso es lo que queremos desde el Gobierno: convertir la confianza en inversión; la inversión en producción; y la producción en empleo, innovación y exportaciones. Nuestro mensaje a los inversionistas es claro: Colombia quiere competir por proyectos que generen valor a largo plazo. Para conseguirlo necesitamos seguridad jurídica, reglas previsibles, trámites sencillos y diálogo con el sector productivo”, comentó el ministro de Comercio, Mauricio Gómez.

El Gobierno De La Espriella ha estado manteniendo múltiples conversaciones con diferentes marcas de carros para seguir impulsando la producción de la industria automotriz en la Nación.

Uno de los casos más recientes se presentó en una reunión entre el Ministerio de Comercio y Mazda. En esta, se dialogó sobre un posible regreso de la compañía japonesa al país, incluyendo la instalación de una planta de ensamblaje, inversiones industriales y la vinculación de empresas nacionales a su cadena de suministro.

Durante una de sus alocuciones, el jefe de Estado, Abelardo De La Espriella, también informó sobre una conversación que el Gobierno nacional mantuvo con Toyota para evaluar si el país puede ser destino de próximos proyectos asociados con vehículos eléctricos: “Aquí les vamos a dar todas las garantías”.