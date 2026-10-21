Taliana Vargas mostró su posición por polémicas que involucran a Ana Lucía Pineda; envió contundente mensaje a la primera dama

La polémica por los recursos que se recogieron para ayudar a los damnificados del terremoto en Colombia sigue causando reacciones. En esta oportunidad, se pronunció Taliana Vargas, esposa del alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Capturado el presunto responsable de amenazar a la primera dama, Ana Lucía Pineda

La actriz escribió un mensaje dirigido a la primera dama, Ana Lucía Pineda, luego de la más reciente entrevista que concedió a SEMANA.

La controversia giró alrededor de los recursos recaudados por medio de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, iniciativa destinada a apoyar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Desde entonces, el manejo de las donaciones ha despertado preguntas y comentarios, especialmente por el destino que tendrán los fondos que se reunieron.

En conversación con SEMANA, la primera dama respondió a las críticas sobre su labor social y explicó cómo se distribuirán los recursos de la fundación.

Una vez que se publicó este apartado, una reacción que llamó la atención fue la de Taliana Vargas, quien respaldó públicamente las palabras de Ana Lucía Pineda. A través de un mensaje breve, la actriz expresó su opinión sobre la manera en que la esposa del jefe de Estado respondió a las preguntas durante la conversación.

“Muy bien, así se habla con claridad, respeto y vocación”, escribió la actriz, en una frase que rápidamente se convirtió en el centro de atención por su respaldo a la intervención de Ana Lucía.

Taliana Vargas apoyó a Ana Lucía Pineda luego de la polémica por recursos de su fundación. Foto: Instagram: @revistasemana

Aunque Taliana no profundizó en el tema ni se refirió directamente a la polémica o a las críticas sobre el manejo del dinero, sus palabras dejaron ver que comparte la forma en la que la primera dama ha venido abordando la controversia.

En la conversación, se tocó el asunto del destino de las donaciones que todavía no se han utilizado. Frente a esto, la primera dama explicó que el dinero permanece reservado para una segunda fase de atención, que irá enfocada en proyectos de reconstrucción.

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De acuerdo con su versión, la primera etapa de ayuda estuvo concentrada en la entrega de asistencia humanitaria a las personas afectadas por la emergencia. Los fondos restantes, explicó, se destinarían a intervenciones posteriores para apoyar la recuperación de las comunidades.

A pesar de estas aclaraciones, la discusión sobre la transparencia y la forma de actuar con las donaciones sigue abierta. El destino de los recursos y la necesidad de rendir cuentas a quienes aportaron continúa siendo tema de conversación para algunas personas.