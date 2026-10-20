Capturado el presunto responsable de amenazar a la primera dama, Ana Lucía Pineda

Mediante una diligencia de allanamiento, la Fiscalía y la Policía lograron la captura del hombre que habría lanzado amenazas en contra de la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda. Se trata de un ciudadano ubicado en Pereira, Risaralda.

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Las amenazas se difundieron por redes sociales el pasado 18 de octubre y en contra de la primera dama. La Policía y la Fiscalía adelantaron una investigación que de manera preliminar llevó a quien ahora fue capturado como responsable de intimidar a la esposa del presidente Abelardo De La Espriella.

“A través múltiples labores investigativas, la Fiscalía General de la Nación identificó al presunto responsable de amenazar de forma virtual a la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda Aruachán, en hechos ocurridos el pasado 18 de octubre”, explicó la Fiscalía.

Durante el operativo de allanamiento la Policía logró identificar no solo el sitio donde se lanzaron las amenazas, sino que además encontró equipos de cómputo y celulares que podrían ser importantes para la investigación, los mismos fueron incautados y serán sometidos a extracciones forenses.

Amenazas a la primera dama Foto: Fotomontaje SEMANA

“El hombre fue capturado en diligencia de registro y allanamiento realizada por la Policía Nacional en un inmueble de Pereira (Risaralda). En el lugar fueron incautados un computador y un celular que contienen información relevante para avanzar en las actividades de verificación”, advirtió el ente acusador.

Los elementos de pruebas recaudados por la Fiscalía y los análisis técnicos advierten que efectivamente las amenazas fueron enviadas desde los equipos que el ahora capturado tenía en su poder. Las intimidaciones iban en contra de la vida de la primera dama y además de su núcleo familiar.

Capturado por amenazar a la primera dama Ana Lucía Pineda Foto: Suministrada (API)

“De acuerdo con la evidencia técnica recopilada hasta el momento, el hoy detenido habría enviado el mensaje intimidatorio desde una cuenta anónima. Dicha publicación contenía señalamientos en contra de la vida e integridad de la esposa del presidente de la República y su familia. Inmediatamente, la situación fue denunciada y puesta en conocimiento de la Fiscalía”, se conoció luego de la captura.

La Fiscalía advirtió que un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos presentará al hombre ante un juez penal de control de garantías y le imputará el delito de amenaza agravada.