Uribe le envió mensaje a la primera dama Ana Lucía Pineda

En una reciente entrevista con SEMANA, la primera dama Ana Lucía Pineda dijo admirar al expresidente Álvaro Uribe, teniendo en cuenta su legado como exmandatario de Colombia.

Así mismo, Pineda agradeció al expresidente Uribe por sus palabras de apoyo ante los recientes ataques del caricaturista Matador.

Pineda también contó en SEMANA que su esposo, el presidente Abelardo De La Espriella, sí tiene una comunicación con Uribe.

Ana Lucía Pineda sobre Matador: “Siento lástima. Esos ataques no me intimidan, no me detienen”

“Al presidente Uribe le agradezco sus palabras de apoyo en medio de los ataques en mi contra. Ellos se hablan, claro que sí; respeto mucho al presidente Uribe, lo que hizo por Colombia. Dejó un gran legado, es un hombre que ha defendido la patria. Lo admiro mucho”, dijo puntualmente Pineda a SEMANA.

Ahora, esta tarde de lunes 19 de octubre, el expresidente Uribe le envió un mensaje de agradecimiento a Pineda. Lo hizo a través de X.

“Estoy tan agradecido con la primera Dama Ana Lucía Pineda. Esos generosos comentarios, además de una persona tan joven, me comprometen más con Colombia”, le dijo puntualmente el exmandatario a la primera dama.