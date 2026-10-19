Crean unidad especial para investigar falsas amenazas con las que piden esquemas de protección

SEMANA conoció que, en un trabajo articulado de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la Fiscalía General, se puso en marcha una unidad para investigar falsos atentados, falsas amenazas, falsos sufragios y falsos documentos de personas que quieren hacer parte del Sistema Nacional de Protección (SNP) sin presentar ningún tipo de riesgo.

En todo el territorio nacional se ha detectado que hay personas que presentan información falsa para solicitar o mantener los esquemas de seguridad; por esa razón, se creó dicha unidad.

El trabajo articulado tendrá investigadores, especialistas balísticos, documentólogos y peritos que se encargarán de adelantar las indagaciones.

El objetivo de esta unidad es judicializar a las personas que a través del engaño quieren afectar el SNP para obtener medidas que no corresponden.

Una de las mayores preocupaciones es que, por la información falsa, se les estén negando medidas de protección a personas que sí las necesitan.

El Gobierno De La Espriella, a través de la UNP, busca garantizar la integridad de todas las personas que tienen un riesgo extraordinario de seguridad.