Abelardo De La Espriella alista revolcón en la UNP; se acabó el derroche: “El que quiera farandulear que pague por eso”

El Gobierno nacional avanza en una depuración de los casos de derroche detectados en varias entidades del Estado. Es el caso de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Sobre los hallazgos en esa entidad, el vocero del Gobierno, Miller Soto, fue enfático en señalar que la misión es erradicar casos de derroche con dineros públicos en esquemas de seguridad como los polémicos casos de Juliana Guerrero o Timochenko.

Abelardo De La Espriella arremetió contra Timochenko; lo comparó con Pablo Escobar, Gacha e Iván Mordisco: “Igual de mafiosos”

“A veces la seguridad de unos pocos termina pasándole factura a todos. El director de la UNP destapó en el Congreso de la República lo que el gobierno anterior convirtió en costumbre. Escoltas y vehículos de lujo para un pequeño círculo a costillas de la plata de los colombianos”, indicó Soto.

Y avanzó en una declaración que dio en la Casa de Nariño: “El doctor Didier Fabián Blanco Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección UNP, se sentó en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y en lugar de ir a recitar un organigrama fue a poner las cosas sobre la mesa”.

“Juliana Guerrero, por ejemplo, cercana al poder de Gustavo Petro, aspiró al viceministerio de Juventudes con títulos que no tenía. Y quien recibiera una condena de tres años por fraude procesal entre marzo de 2025 y septiembre de 2026 tuvo un esquema de la UNP que le costó al Estado nada más y nada menos que 739 millones de pesos”, subrayó.

Además indicó: “Y así como ella, otros más cuyos esquemas de alto costo carecían de fundamento por la inexistencia de un riesgo real comprobable. Pero el país pagó, nosotros pagamos.La UNP atiende hoy a 12 mil personas aproximadamente, desde un chaleco hasta un convoy”.

Sumado a ello, Soto puso como ejemplo también el caso de Rodrigo Londoño alias Timochenko: “Cuenta con seis vehículos blindados, 16 hombres y pidió más. Esta UNP le hizo el estudio y le dijo que no. Uno se pregunta si seis vehículos blindados y 16 escoltas son de verdad protecci o son una especie de corte”.

“Exministros y exfuncionarios de Petro se llevaron los carros de la UNP y no los han devuelto. El doctor Didier Blanco lo dijo, se los llevaron y no los han entregado. Un desorden del que nos estamos ocupando. Adicionalmente, recibimos una UNP hinchada de contratistas, de un promedio de unos 900 OPS a 2.800, con honorarios entre 12 y 13 millones de pesos mensuales”, recalcó.

También aseguró el vocero del Gobierno: “Más que una entidad dedicada a la protección de quien tiene sobre su peso una amenaza la convirtieron en una nomina que se les fue de las manos. Proteger a quien de verdad está amenazado es un deber del Estado. Convertir a la UNP en reparto de burocracia para el amigo para el influenciador y el que se queda con el brindado al salir del cargo es otro cuento, es otra cosa. Eso es lo que heredamos y eso es lo que no se puede repetir, eso es lo que vamos a resolver”.

Confirman el desmonte de la paz total: revocaron beneficios a 205 criminales

“En este Gobierno el esquema se justifica con base, con fundamento en un estudio, no con padrino. Cada peso ante el país, el que tenga riesgo se protege, el que quiera farandulear que pague por eso.El Estado no tiene por qué financiar esa clase de caprichos”, concluyó.