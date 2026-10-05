Abelardo De La Espriella arremetió contra Timochenko; lo comparó con Pablo Escobar, Gacha e Iván Mordisco: “Igual de mafiosos”

En medio de una agenda regional que adelantó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en el departamento del Cesar, el mandatario arremetió con dureza contra Timochenko.

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En uno de los apartes del discurso que pronunció De La Espriella durante la activación de la nueva unidad militar Tarea Conjunta Urano, comparó a Timochenko con Pablo Escobar, Gacha y hasta Iván Mordisco.

“No habrá contemplaciones en el campo de batalla, pero tampoco en el terreno político, donde también hay que enfrentarlos y derrotarlos. Durante décadas en Colombia se ha querido instalar una falsa narrativa, una confusión siniestra que le ha salido muy costosa al pueblo colombiano”, inició el jefe de Estado.

Además, expresó: “Que una organización narcoterrorista adquiere carácter político simplemente porque acompaña sus crímenes con un discurso supuestamente ideológico. Jamás he compartido esa tesis porque es falsa y nociva para nuestro país. Un secuestro no deja de ser un secuestro porque quien lo comete invoque una revolución”.

El presidente Abelardo De La Espriella arremetió contra Timochenko y lo comparó con Pablo Escobar, Gacha, Iván Mordisco y Miguel Rodríguez Orejuela: “Igual de mafiosos”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/RZ8EQZPsxJ — Revista Semana (@RevistaSemana) October 5, 2026

“Una extorsión no se convierte en una actividad simplemente porque esa estructura criminal supuestamente persigue un fin social. El narcoterrorismo no cambia de naturaleza dependiendo de la bandeja bajo la cual se practique. Jamás, siempre es lo que es, narcoterrorismo”, recalcó el mandatario.

Y agregó durante el fuerte discurso que dio en el Cesar: “Ese narcoterrorismo es criminal, venga de donde venga. Y cualquiera que sea la bandera que pretenda enarbolar”.

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“Igual de mafiosos han sido y son Pablo Escobar, Miguel Rodríguez Orejuela, Gacha, Iván Mordisco, Timochenko y demás hierbas del pantano. En el Gobierno del Tigre, quien utiliza el terrorismo contra la sociedad no podrá pretender que esa misma sociedad lo reconozca como interlocutor político. Eso se acabó en la era del tigre. Al terrorismo, mano de hierro y todo el peso de la Constitución y la ley de la República”, dejó claro el presidente De La Espriella.