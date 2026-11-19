Mary Luz Herrán, exesposa del expresidente Gustavo Petro, publicó una foto. Lo hizo con motivo de las marchas que la oposición citó para este 19 de noviembre de 2026.

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En el marco de las mismas, Herrán publicó la imagen de tres mujeres, cada una con una camiseta donde se ve el rostro del expresidente Gustavo Petro. Y, junto a la imagen, mensajes alusivos a canciones decembrinas y que guardan coincidencia con los últimos escándalos que han azotado al exmandatario.

En una de las camisetas se lee:

“Tus besos son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios”.

La frase pertenece a la canción ‘Boquita de Caramelo’, un clásico decembrino popularizado por Rodolfo Aicardi y Los Hispanos. Y fácilmente guardan relación con el video del expresidente Gustavo Petro besando a la mujer Deicy Jiménez, quien dijo que los mismos y relaciones sexuales las sostuvieron a cambio de jugosos contratos del Estado para ella.

En otra de las camisetas se lee: “Loquito por ti, loco loco”, compuesta por Armando Hernández y cantada cada diciembre. Y coincide con las denuncias de alcoholismo y otros supuestos excesos del expresidente, muchas de las cuales fueron dadas a conocer por el excanciller Álvaro Leyva Durán. La tercera camiseta coincide con el mensaje de la segunda.

La publicación de Mary Luz Herrán, exesposa del expresidente Gustavo Petro, este 19 de noviembre, en Bogotá Foto: Foto de @MaryLuzHerran publicada en X

El caso de Deicy Jiménez se hizo público, por primera ocasión, en SEMANA. “Mi nombre es Deicy. Quiero presentar una denuncia. Me cansé de guardar silencio. Considero que durante este gobierno ocurrieron situaciones de abuso de poder, corrupción y manipulación de mujeres que deben ser conocidas e investigadas. Soy funcionaria y estoy dispuesta a entregar la información que conozco”.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder. él puede hacer lo que quiera con su vida personal, lo que quiera, pero cuando se trata del país, ya es algo delicado y no estoy de acuerdo con lo que hizo”, sostuvo Jiménez. Dado que el petrismo la trató de mentirosa, la mujer publicó un video de Petro besándola.

En cuanto a Álvaro Leyva, el excanciller decidió, en su momento, publicar cartas dando cuenta de supuestos excesos de Petro. “El presidente de Colombia, país de la coca, cayó en la trampa. En el vicio. Arbusto, la coca, en el que los sembrados destinados a su cultivo crecen en el país exponencialmente. Como crece el crimen, su tráfico asesino, la muerte, el dinero corrupto. Y usted consumidor, señor presidente. Y su preocupación por la famosa certificación qué”.

“Señor presidente Petro, usted está enfermo. Su desaparición en París fue la reiteración de una conducta que puso de manifiesto una vez más la gravedad de su condición. De su adicción. Tan evidente lo ocurrido entonces que los hechos sucedidos se fueron confirmando con un sin número de testimonios. Y a propósito de querer enmendar la plana lo asesoraron mal al ponerlo a firmar el Decreto número 1009 del 24 de junio de 2023, consignando en ese acto administrativo una falsa motivación del mismo y una falsedad ideológica en documento público”, agregó el excanciller.

Soy consciente, presidente, de que lo que hay de por medio, dado lo que le ocurre, es una tragedia humana en cabeza suya; por ende en cabeza del jefe del Estado. Sin duda, trátese de una situación infausta, desgraciada, desventurada, que nos está conduciendo a una tragedia nacional. ¿Comprende usted, entonces, señor presidente, el motivo por el cual se ha dejado de lado la “prudente ocultación de la verdad”?

“Da pesar el tener que recurrir a bochornosas ocurrencias y haceres suyos anteriores y posteriores a lo sucedido en París, para que comprenda que en efecto sí hay en usted unas conductas constantes que deben ponérsele de presente a fin de demostrarle que lo que se ha dado en su caso es una cadena de similares sucesos propios de sus muy erráticos y censurables estados y comportamientos”, acentuó.