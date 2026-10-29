Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, sorprende con teoría sobre red de 48 mujeres, presuntamente, al servicio del expresidente

Días después de que el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, denunciara que el gobierno Petro había, supuestamente, “instrumentalizado” a 48 mujeres a cambio de contratos de prestación de servicios, Mary Luz Herrán, la exesposa del exmandatario, se refirió al tema y entregó su propia versión.

En entrevista con Tercer Canal, Herrán, quien también milita en el Pacto Histórico, habló del tema y expresó que sí existen las 48 mujeres.

Carlos Andrés Ríos y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: PRESIDENCIA.

“Fueron beneficiadas de un programa que se creó, pero no voy a decir más porque después dicen que, por ser uno, no creen. Espero que las pruebas salgan pronto y se dé a conocer quiénes son ellas y qué fue lo que hicieron”, explicó.

La periodista Paola Herrera, quien condujo la entrevista, le preguntó a Mary Luz Herrán qué buscaba el programa del gobierno Petro. “Para cambiar su estilo de vida, para tener oportunidades, opciones, algo totalmente distinto a lo que está tergiversando la derecha”, respondió.

El expresidente Gustavo Petro. Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

La exesposa de Petro reafirmó que se trató de un programa especial del que estuvo muy cerca: “Lo estuve promoviendo y me parece muy interesante, pero después hablaremos de eso”.

“No puedo hablar más”, añadió.

La excandidata al Senado por el Pacto Histórico también explicó por qué cree que Gustavo Petro no se ha referido al tema.

“Imagino que deben estar mirando eso. No puedo decir más para que no vayan a decir quién sabe qué tipo de cosas. Yo espero que todo salga a la luz pública”, respondió.

Mary Luz Herrán y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Semana

SEMANA contactó a Mary Luz Herrán y ratificó lo dicho en el programa de televisión digital. Afirmó que espera que las mujeres beneficiarias del programa salgan a la luz pública y entreguen su versión.

Y es que el actual director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, hizo un explosivo señalamiento recientemente en la Comisión Segunda del Senado, en medio de un debate de control político.

Aseguró que el Gobierno De La Espriella acudirá a la justicia para denunciar cómo el expresidente Petro habría instrumentalizado a 48 mujeres que trabajaron en el Dapre.

“Hay denuncias y las haremos. Personalmente, las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia, que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS (una orden o un contrato de prestación de servicios)”, informó.

Y siguió: “Vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a gobernar, sino para parrandear todos los días. Además, llevar mujeres y generar lo que no deberíamos hacer nosotros”.

Ríos se dirigió a varios congresistas del Pacto Histórico, entre ellos Agmeth Escaf, a quien le dijo: “Ustedes tuvieron la oportunidad de gobernar durante cuatro años y poderle demostrar al pueblo colombiano cómo gobernar. 48 mujeres que ya están hablando con nosotros de cómo, por intermedio de un contrato de OPS, las amarraban y las instrumentalizaban para poder estar con el expresidente Gustavo Petro”.

Carlos Andrés Ríos, director del Dapre. Foto: Suministrada API

La Fiscalía citará al hoy director del Dapre para que entregue las pruebas de su denuncia en el Congreso.