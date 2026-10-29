“Era el momento preciso para salir”: Mariana Mozo revela en exclusiva a SEMANA lo que no se vio de su eliminación en MasterChef

Tras un dinámico reto de eliminación, la actriz y creadora de contenido Mariana Mozo se convirtió en la más reciente eliminada del programa tras no alcanzar los estándares gastronómicos exigidos por los chefs.

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El desafío requería una preparación de un platillo libre con uso obligatorio de leche en un tiempo límite de 60 minutos y con despensa abierta.

Mariana Mozo compitió junto a figuras como Verónica Orozco, Sebastián Villalobos, Tuto Patiño, Robert Farah, Jimmy Vásquez y Emiro Navarro.

Al momento de la evaluación en el atril, las apreciaciones técnicas de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso fueron determinantes.

Mozo presentó una propuesta dulce denominada ‘Honey Foster’, la cual buscaba recrear la receta de un reconocido restaurante de Bogotá con una combinación de banano caramelizado y un toque salado de miso.

Sin embargo, el equilibrio de sabores no convenció a los jueces. El chef Jorge Rausch señaló que, aunque los bananos estaban bien ejecutados, la combinación de sal y dulce resultó descompensada: “El caramelo de miso puede funcionar, pero no me funciona. Se me va al otro lado de sal. Una cucharada bien, pero después es muy empalagoso”, expresó durante la calificación.

Los demás jurados coincidieron en que los detalles de cocción y balance terminaron restándole puntos a la preparación.

En conversación exclusiva con Semana, Mariana Mozo compartió sus impresiones sobre su eliminación y el balance general de su participación en el reality de cocina.

Respecto al error en su plato, la exparticipante aclaró el proceso detrás de la receta:

“Hubo una confusión porque yo trabajé con miso, que es salado. Cuando el chef Nicolás pasó por mi estación me dijo que estaba muy dulce y que lo mejor para balancear era una pizca de sal; me pasé, obviamente, porque el miso ya era salado (...). Recreé un postre de un restaurante conocido en Bogotá y a los chefs no les gustó. Lo entiendo porque también es un tema de gustos”.

Mariana Mozo en 'MasterChef Celebrity'. Foto: Canal RCN.

A pesar del trago amargo que representa quedar fuera de la competencia, la joven actriz aseguró que afronta la decisión del jurado con total tranquilidad y espiritualidad:

“Me siento muy tranquila. Siento que salí en el momento preciso. Le pedía mucho a Dios que, si no iba a mostrar la mejor versión de mí, fuera hasta ahí. Tenía un presentimiento, no fue a propósito porque quería llegar al top 5 o ganar, pero creo en Dios y siento que las cosas responden a planes más grandes”.

Mariana Mozo también habló del exigente horario de grabaciones del reality y detalló el riguroso esquema de estudio que mantuvo para compensar su falta de experiencia en la cocina:

“Me atrevo a decir que fui una de las que más estudió. Tenía tres chefs de apoyo. Me recogían a las 5:00 a. m. y llegaba a la casa a las 11:00 p. m. a tomar clases de dos horas. Dormía entre 3 y 5 horas diarias y estudiaba de lunes a lunes. Me obsesiono con hacer las cosas bien”.

En el plano personal, la salida de Mariana generó momentos emotivos en el set, especialmente en el actor Jimmy Vásquez, quien se mostró notoriamente afectado e incluso contempló ceder su cupo en la competencia.

Al respecto, Mariana destacó el estrecho vínculo que construyó con él y con otros compañeros como Iván Marín, Virginia Gómez y Sebastián Villalobos.

“La relación con Jimmy ha sido muy bonita, fue mi apoyo desde el inicio. Obviamente no hubiese dejado que cediera su puesto por mí, porque él se merece estar ahí. Todos me cuidaron un montón; después de MasterChef me regresó la fe en la humanidad”, comentó.

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Tras su paso por el concurso, Mariana Mozo confirmó que retoma de lleno su carrera actoral, preparándose para nuevos proyectos en televisión y plataformas digitales.

Finalmente, al preguntarle sobre su concursante favorito para ganar la edición 2026 de MasterChef Celebrity, Mozo no dudó en señalar a una de sus compañeras más sólidas en la repostería: Pautips, destacando que su alto nivel en el área dulce le otorga una ventaja sobre el resto de los competidores.