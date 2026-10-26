“Es un orgullo verte acá”: La emotiva eliminación que hizo llorar a la cocina de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

La competencia de MasterChef Celebrity Colombia vivió una de sus jornadas más emotivas e inesperadas durante la emisión del 26 de octubre.

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En un capítulo marcado por cambios repentinos en las reglas del juego y dinámicas complejas entre los concursantes, la creadora de contenido y participante Mariana Mozo fue seleccionada por los jurados para abandonar la cocina más famosa de la televisión colombiana.

La velada estuvo cargada de momentos de incertidumbre, iniciando con una decisión del jurado que tomó por sorpresa a todos los famosos en competencia y culminando con palabras de elogio por parte de los chefs expertos hacia la participante eliminada.

La jornada inició con una situación poco habitual dentro del formato. El jurado conformado por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso tomó una determinación drástica tras una recolección de firmas impulsada en el estudio: anular la etapa del reto de salvación y pasar directamente a un reto de eliminación.

Esta decisión generó una notoria tensión y un marcado silencio entre los participantes.

En ese ambiente de presión, Emiro Navarro estuvo en el centro de la atención de la cocina, tanto por su estado de salud, al presentar amigdalitis, como por los comentarios de sus compañeros.

Durante el capítulo, el deportista Robert Farah lanzó un comentario en tono de broma sobre el origen de su malestar físico, lo que desencadenó reacciones entre otros concursantes como Sebastián Villalobos y el propio Emiro, quienes compartieron apuntes sobre la convivencia y la dinámica de grupo antes de encender las estufas.

El grupo que se enfrentó en el delantal negro estuvo conformado por reconocidas figuras como:

Verónica Orozco, Sebastián Villalobos, Tuto Patiño, Robert Farah, Jimmy Vásquez, Emiro Navarro y Mariana Mozo. Cada uno debió demostrar técnica, precisión y templanza ante la exigencia técnica impuesta por el jurado.

Al anunciarse la salida de Mariana Mozo, el ambiente en el plató reflejó el impacto de su partida, siendo el actor Jimmy Vásquez uno de los competidores más conmocionados con la noticia.

Los chefs dedicaron palabras de reconocimiento a la participante.

El chef Jorge Rausch expresó directamente a Mariana: “Es un orgullo verte acá”, mientras que la chef Belén Alonso coincidió en destacar su talento culinario y su dedicación durante el tiempo que permaneció dentro del formato.

Con esta eliminación, la competencia entra en una etapa aún más exigente, donde el margen de error para las celebridades restantes es mínimo.