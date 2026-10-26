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¿Qué le deparan los astros a su signo este martes 27 de octubre? Vea las predicciones de Walter Mercado

Estas son las predicciones astrológicas de Las Estrellas de Walter Mercado.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

26 de octubre de 2026 a las 9:14 p. m.
El astrólogo falleció en el 2019, pero sus familiares siguen compartiendo su legado.
El astrólogo falleció en el 2019, pero sus familiares siguen compartiendo su legado. Foto: Getty Images

A través de Las Estrellas de Walter Mercado, se dieron a conocer las predicciones astrológicas correspondientes a este 27 de octubre, acompañadas de los números de la suerte para cada uno de los doce signos zodiacales.

Mhoni Vidente, astróloga y vidente.
Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Aries (20 de marzo - 18 de abril) La jornada invita a imprimir un sello personal en las actividades cotidianas, desde la organización de espacios hasta labores culinarias. Las proyecciones sugieren un periodo propicio para destacar habilidades de liderazgo y recibir a nuevas amistades. La tranquilidad del entorno hogareño se perfila como el refugio idóneo para el descanso.

  • Números de suerte: 17, 4, 32.

Leo (22 de julio - 21 de agosto) Las predicciones destacan una energía favorecedora en la comunicación, ideal para expresar afecto a seres queridos o iniciar el acercamiento con potenciales parejas. No obstante, se aconseja cautela respecto al gasto financiero impulsivo destinado a causar impresión ante terceros.

  • Números de suerte: 50, 3, 12.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre) Día catalogado como de renovación personal. Los astros sugieren un vínculo estrecho entre el bienestar emocional y la salud física mediante hábitos alimenticios equilibrados. Es un momento idóneo para concretar cambios postergados debido a limitaciones autoimpuestas.

  • Números de suerte: 33, 1, 24.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Tauro (19 de abril - 19 de mayo) Frente a las dificultades cotidianas, la recomendación astrológica enfatiza la flexibilidad y la búsqueda de alternativas en lugar de la obstinación. Se sugiere escuchar consejos de personas de trayectoria comprobada como aprendizaje para el crecimiento personal.

  • Números de suerte: 36, 16, 50.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre) El clima astrológico favorece las actividades sociales y de entretenimiento. La empatía con sectores jóvenes y la inclinación por el humor facilitarán la integración en compromisos grupales durante la jornada.

  • Números de suerte: 1, 45, 8.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero) Marcada inclinación hacia el servicio, la cooperación y el bienestar familiar. Asimismo, la lectura señala un escenario positivo en el ámbito legal o reglamentario, sugiriendo la resolución favorable de trámites o litigios en curso.

  • Números de suerte: 7, 34, 22.

Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Géminis (20 de mayo - 19 de junio) La atención se centra en la estabilidad financiera. La lectura prevé acontecimientos no planificados que podrían aliviar tensiones presupuestarias y permitir un ajuste favorable en la gestión de recursos materiales.

  • Números de suerte: 50, 6, 11.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre) Favorecimiento en áreas vinculadas con el afecto y la creatividad. Las predicciones motivan la expresión libre de proyectos e ideas, respaldadas por la determinación personal para alcanzar metas previamente trazadas.

  • Números de suerte: 10, 8, 34.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero) Situaciones que requieren equilibrio de opiniones contrapuestas dentro del círculo cercano. Se recomienda sopesar la firmeza en la acción con la capacidad de persuasión y empatía para tomar decisiones acertadas.

  • Números de suerte: 8, 44, 6.

Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Cáncer (20 de junio - 21 de julio) Requerimiento de atención en los lazos familiares debido a posibles roces o rivalidades entre allegados. En el plano afectivo para personas solteras, se sugiere actuar con prudencia frente a decisiones impulsivas o vínculos pasajeros.

  • Números de suerte: 1, 19, 29.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre) Invitación a moderar posturas inflexibles y dar paso a la empatía en el trato interpersonal. Se aconseja mantener bajo control el consumo desmedido de bienes suntuarios o gastos extravagantes.

  • Números de suerte: 7, 19, 5.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo) Priorización del tiempo en el núcleo familiar frente a las obligaciones laborales o económicas. La jornada aconseja apertura al reconocimiento de errores y mantenimiento de la armonía en los vínculos más cercanos.

  • Números de suerte: 11, 28, 43.