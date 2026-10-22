¿Siente que debe tomar una decisión hoy? Esto revela el horóscopo de Walter Mercado para este viernes, 23 de octubre

Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.

A continuación, se detalla el panorama astral para esta jornada, acompañado de sus números de la suerte.

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Signos zodiacales y fortuna celestial: Aries experimentarán un cambio cósmico tras la lluvia de estrellas Foto: Getty Images/iStockphoto

Aries (20 de marzo - 18 de abril): La jornada invita al apoyo comunitario y al cuidado mutuo. Las actividades orientadas a colaborar con quienes atraviesan dificultades generarán satisfacción personal y fortaleza emocional. Se aconseja registrar por escrito los sueños e intenciones, aprovechando momentos de intuición. Números de la suerte: 15, 17, 5.

La jornada invita al apoyo comunitario y al cuidado mutuo. Las actividades orientadas a colaborar con quienes atraviesan dificultades generarán satisfacción personal y fortaleza emocional. Se aconseja registrar por escrito los sueños e intenciones, aprovechando momentos de intuición. 15, 17, 5. Leo (22 de julio - 21 de agosto): Es un momento oportuno para mantener una postura flexible frente a opiniones divergentes. Analizar los contextos desde perspectivas diferentes facilitará la resolución de desacuerdos. La disposición amable favorecerá el entendimiento interpersonal. Números de la suerte: 31, 19, 23.

Es un momento oportuno para mantener una postura flexible frente a opiniones divergentes. Analizar los contextos desde perspectivas diferentes facilitará la resolución de desacuerdos. La disposición amable favorecerá el entendimiento interpersonal. 31, 19, 23. Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre): Se observa una disminución de tensiones entre las responsabilidades del hogar y las exigencias laborales. La colaboración mutua en las rutinas diarias facilitará la toma de decisiones, con un énfasis positivo en temas vinculados a la familia y la infancia. Números de la suerte: 6, 42, 23.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Signo del horóscopo Tauro en los doce zodíacos con estrellas y galaxias. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tauro (19 de abril - 19 de mayo): Destaca un aumento en el interés por la filosofía, la política, la religión o los viajes extensos. Quienes se encuentren en el exterior o interactúen con otras culturas hallarán espacios de aprendizaje. Es una etapa favorable para profundizar en convicciones personales. Números de la suerte: 11, 8, 36.

Destaca un aumento en el interés por la filosofía, la política, la religión o los viajes extensos. Quienes se encuentren en el exterior o interactúen con otras culturas hallarán espacios de aprendizaje. Es una etapa favorable para profundizar en convicciones personales. 11, 8, 36. Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre): Se prevén oportunidades de progreso económico e interacciones positivas en el entorno laboral o de pareja. Es un periodo idóneo para planificar viajes breves o pausas recreativas que permitan fortalecer los vínculos afectivos. Números de la suerte: 10, 1, 19.

Se prevén oportunidades de progreso económico e interacciones positivas en el entorno laboral o de pareja. Es un periodo idóneo para planificar viajes breves o pausas recreativas que permitan fortalecer los vínculos afectivos. 10, 1, 19. Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero): Aunque puedan surgir inconvenientes en la ejecución de proyectos, se cuenta con la capacidad para superarlos de forma organizada. Se sugiere realizar actividades físicas al aire libre. En el ámbito afectivo, el progreso requiere paciencia. Números de la suerte: 5, 26, 9.

Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Destino Zodiacal Tras Lluvia de Estrellas: Entre el 11 y el 14 de agosto, la lluvia de estrellas Perseidas augura cambios en el destino Libra Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis (20 de mayo - 19 de junio): Se recomienda una pausa operativa para priorizar asuntos de carácter personal y familiar. Aunque se registren ajustes estructurales en el entorno cercano, el panorama resulta favorable para la resolución de gestiones o trámites legales. Números de la suerte: 33, 10, 2.

Se recomienda una pausa operativa para priorizar asuntos de carácter personal y familiar. Aunque se registren ajustes estructurales en el entorno cercano, el panorama resulta favorable para la resolución de gestiones o trámites legales. 33, 10, 2. Libra (22 de septiembre - 22 de octubre): El enfoque está centrado en el equilibrio emocional como factor clave para la salud integral. Reducir pensamientos estresantes y mantener hábitos saludables aportará estabilidad. Se enfatiza la importancia de seguir las indicaciones de profesionales de la salud. Números de la suerte: 41, 1, 28.

El enfoque está centrado en el equilibrio emocional como factor clave para la salud integral. Reducir pensamientos estresantes y mantener hábitos saludables aportará estabilidad. Se enfatiza la importancia de seguir las indicaciones de profesionales de la salud. 41, 1, 28. Acuario (19 de enero - 17 de febrero): Jornada idónea para actividades creativas y proyectos de mejora en el hogar. La interacción social se mantiene activa y existe la posibilidad de cambios en el entorno laboral mediante nuevas propuestas de empleo. Números de la suerte: 30, 4, 8.

Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Piscis Foto: Getty Images/iStockphoto