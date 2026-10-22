Además de Luis Díaz, otra baja de última hora tras Bayern Múnich vs. Arsenal por lesión

No solamente fue Luis Díaz, otra de las figuras de la Champions League se perderá una larga lista de partidos debido a una lesión muscular. Se trata del volante inglés Bukayo Saka, quien también se retiró con fuertes dolores musculares y no pudo seguir en el juego del Arsenal contra el Bayern Múnich.

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Pasan factura al Bayern por Luis Díaz: sacan incoherencias de su lesión y parece “extraño”

Fue un 2-2 en el Allianz Arena bastante accidentado por las lesiones. En lo que tiene que ver con Bukayo Saka, tuvo que salir de la cancha apenas a los 10 minutos por molestias musculares. El atacante de la Selección Inglaterra sufre una lesión de cuádriceps y el Arsenal de Mikel Arteta sufre la ausencia de un jugador ofensivo vital para la Champions y Premier League.

“Están bastante preocupados (los médicos). Cuando un futbolista debe abandonar el césped con molestias intensas nunca es un buen augurio, pero habrá que aguardar a las pruebas. No pinta bien”, dijo Arteta en rueda de prensa.

Se cree que puede ser una lesión grado 2 o 3, según lo visto en el Allianz Arena y los fuertes dolores, que lo llevaría unos dos meses de baja en el Arsenal. Otro mal momento para Bukayo Saka, que la temporada pasada sufrió lesiones en el isquiotibial, la cadera y el tendón de Aquiles.

Luis Díaz el otro lesionado

Autor de un triplete contra el RB Leipzig (6-1), Luis Díaz arrancó el partido contra el Arsenal desde el banquillo del Allianz Arena por precaución, saltó al campo en el minuto 68 y tuvo que ser sustituido en el 90′, por problemas en el muslo izquierdo.

Luis Díaz, atacante del Bayern Múnich en Champions League Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Tras los exámenes realizados por el departamento médico del conjunto bávaro y la resonancia magnética, se reveló que Luis Díaz “sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo” y será baja en varios partidos de la Bundesliga, contra el Atlético de Madrid por la Champions League y seguramente no estará en la convocatoria de la Selección Colombia contra Chile.

Eso sí, Bayern precisa cuánto tiempo estará apartado de las canchas, pero según los medios alemanes, el atacante de 29 años de edad podría perderse entre 4 y 6 semanas de competición. Volvería hasta principios de diciembre.

Su baja supone un contratiempo a Vincent Kompany, ya privado de Jamal Musiala por un desgarro muscular sufrido el 24 de septiembre y que regresará hasta finales de octubre o principios de noviembre.

En Bundesliga, Luis Díaz se perderá la visita al Friburgo, en la séptima fecha, además el clásico contra el Borussia Dortmund el 31 de octubre.