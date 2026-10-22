Lista de partidos que se pierde Luis Díaz por su lesión con Bayern: alarma en Selección Colombia

El Bayern Múnich publicó el parte médico oficial de Luis Díaz tras su lesión: “Una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de la Champions League que enfrentó al FC Bayern contra el Arsenal”.

Comunicado oficial del Bayern Múnich sobre la lesión de Luis Díaz: diagnóstico y tiempo de baja

Medio alemán reporta la primera decisión del Bayern Múnich con Luis Díaz tras su lesión

Aunque en el pronunciamiento oficial no se revela con exactitud el tiempo de baja, la prensa alemana proyecta casi un mes de Luis Díaz fuera de las canchas. Eso quiere decir que se perdería la convocatoria con la Selección Colombia.

Lista de partidos que Luis Díaz se pierde por su lesión con el Bayern Múnich

El medio alemán Bild entregó detalles al respecto, siendo estos los partidos que se pierde Luis Díaz por lesión:

Friburgo vs. Bayern Múnich: Bundesliga (25 de octubre). Bayern Múnich vs. 1. FC Magdeburg: Copa de Alemania (28 de octubre). Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: Bundesliga (31 de octubre). Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: Champions League (3 de noviembre). Mainz 05 vs. Bayern Múnich: Bundesliga (7 de noviembre). Colombia vs. Chile: amistoso fecha Fifa (13 de noviembre). Chile vs. Colombia: amistoso fecha Fifa (17 de noviembre). Bayern Múnich vs. Colonia: Bundesliga (20 de noviembre).

Games Luis Díaz will certainly miss: • Freiburg • Magdeburg • Dortmund • Atlético Madrid • Mainz • Colombia's games in November Major doubt for Köln, Lille and HSV after the international break Depending on his recovery, the time-off is expected to be between a month and 6 weeks [@BILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 22, 2026

A menos que se recupere antes, Luis Díaz está muy cerca de quedarse fuera en juegos de vital importancia para el Bayern Múnich. Los encuentros ante Friburgo y Borussia Dortmund son directos por el liderato de la Bundesliga.

Además, cuando Bayern enfrente al Atlético de Madrid, también necesita una victoria para dejar atrás la irregularidad en Champions League. Por tanto, el técnico Vincent Kompany necesita encontrar un reemplazo en su extremo izquierdo.

Luis Díaz se pronuncia y da parte oficial de su lesión: expectativa en Bayern Múnich

Lesión de Luis Díaz: dolor de cabeza en Selección Colombia

Luis Díaz terminará 2026 sin jugar más con la Selección Colombia. Su último partido fue el pasado 7 de julio, cuando la Tricolor quedó eliminada del Mundial en octavos de final contra Suiza.

Para la última fecha Fifa, de septiembre y octubre, el técnico Néstor Lorenzo no convocó a Luis Díaz. Fue un acuerdo entre la Selección Colombia y el Bayern Múnich, pues el guajiro no tenía un buen nivel y esperaban que aprovechara el parón para recuperarse.

Luego de la fecha Fifa, Díaz sí mejoró su estadística de goles y asistencias, que era lo que más le criticaban en Alemania. Sin embargo, con esta lesión, ratifica que ha sido un complejo arranque de temporada con el Bayern.

Luis Díaz vuelve a quedar fuera de la Selección Colombia, ahora para los amistosos contra Chile. Foto: Guilermo Torres - Semana

La Selección Colombia cerrará su calendario con los dos amistosos contra Chile en noviembre. Lorenzo tendrá que seguir evaluando variantes por la zona izquierda mientras Luis Díaz vuelve a estar disponible.