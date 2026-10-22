Juan Pablo Raba se sinceró sobre Mónica Fonseca y habló de su relación tras 16 años: “Mi más grande reto”

El actor colombiano Juan Pablo Raba compartió detalles de su historia personal y su recorrido profesional durante una conversación en el pódcast La habitación invisible, espacio en el que habló con franqueza sobre diferentes experiencias que han marcado su vida dentro y fuera de los escenarios.

“No voy a volver, hermano”: Juan Pablo Raba confiesa la mala experiencia que vivió en su rostro tras un procedimiento

El artista, bastante reconocido por su trabajo en la industria de televisión y cine, abrió su corazón y navegó por estos capítulos de su pasado, sincerándose sobre ciertos instantes que fueron claves para ser la persona que es actualmente.

En medio de la charla, Juan Pablo Raba indicó que su vida dio un giro muy inesperado desde que conoció a Mónica Fonseca, su esposa, tomando caminos alejados de la vida descontrolada que llevó e un punto de su pasado.

“Me dices que mis grandes puntos de inflexión son Josefina y Joaquín, pero creo que son tres. Yo digo que Mónica, ese viaje empieza con Mónica. Nos conocemos, nunca nos separamos y a los 9 meses ya estamos esperando a Joaquín”, dijo.

Al sincerarse sobre su matrimonio y la relación de 16 años que llevaban, el artista puntualizó en que su compañera de vida fue quien lo encarriló en momentos importantes, interesantes y bastante únicos, siendo así su gran reto.

“Mi primer gran maestra es Mónica, la persona que realmente me enseña a oír, a ser paciente, a no escaparme, a perseguir ser mejor, a no conformarme. A esa compañera que tengo, con la que hemos pasado 16 años de absolutamente todo, es mi grande maestra y mi más grande reto”, comentó.

“Un día es de una forma y otro de otra, pero las dos Mónicas tienen lecciones muy importante para mí”, agregó, refiriéndose al signo zodiacal de su pareja, quien tenía facetas que a él le encantaba conocer para aprender más y más en sus días juntos.