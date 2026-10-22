Tulio Recomienda estuvo a punto de sufrir un accidente aéreo y habló sobre la extraña sensación que vivió: “Es algo inexplicable”

Actualmente, uno de los nombres más sonados en las plataformas digitales, especialmente entre los amantes de la gastronomía, es el de Tulio Zuloaga, reconocido por ser el creador de Tulio Recomienda y del popular Burger Master.

En diálogo con SEMANA, para el pódcast Sin Filtros, el reconocido influenciador compartió algunas de las experiencias que han marcado su vida y que han sido fundamentales para su crecimiento personal y profesional. Asimismo, explicó cómo cada una de estas vivencias ha cambiado su perspectiva sobre la vida, una transformación que se hizo evidente tras estar a punto de sufrir un accidente aéreo.

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De acuerdo con su relato, sus viajes en avioneta por Colombia son bastante habituales debido a los diferentes festivales gastronómicos que organiza a lo largo y ancho del territorio nacional.

Esta apretada agenda lo ha llevado a visitar hasta cuatro ciudades en un solo día para reunirse con emprendedores y conocer de cerca sus proyectos. Aunque lleva varios años manteniendo este exigente ritmo de trabajo, el creador de contenido reveló que recientemente vivió una experiencia que pudo haber terminado en tragedia.

El hecho se presentó mientras salían del aeropuerto de Ibagué, según detalló el influenciador: “El avión desde que despegó ya tenía una falla… Como si un motor se estuviera apagando y, obviamente, los pilotos lanzaron el avión para tratar de devolverse a la pista con fuerza”, dijo.

“Es algo inexplicable”

De aquel momento, Tulio Recomienda aseguró que guarda en su mente una imagen muy “extraña”, ya que su reacción fue muy diferente a la que comúnmente tienen las personas ante una situación de este tipo.

“Yo veía el ala de la avioneta demasiado cerca del piso y solamente un par de veces pregunté: ¿se ve la pista?, pero no se veía… No sentí nada, no sentí miedo, no sentí remordimiento, o sea, pensé y dije: ‘No me tengo que despedir de nadie’“, precisó.

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Mientras tanto, el influenciador recordó que las personas que iban con él en la aeronave sí entraron en pánico y lo primero que hicieron fue tomar su dispositivo móvil para escribir a sus seres queridos.

“Es algo inexplicable”, recalcó, luego de reconocer que no sintió miedo en ningún instante, pese a que pensó que no alcanzarían a salvarse.