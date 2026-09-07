El pollo frito tendrá su propio festival en Colombia: llega la primera edición de Pollo Week

Después de convertir hamburguesas, pizzas y al sushi en experiencias que movilizan a miles de comensales, ahora Tulio Recomienda prepara, de la mano de Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), la Pollo Week, donde el pollo frito será el protagonista de la gastronomía en Colombia.

La elección de esta oferta no fue al azar. Datos de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) muestran que esta es la proteína que manda en los hogares del país. La producción nacional supera los 18.000 millones de huevos al año y el consumo per cápita de pollo y huevo ha crecido de manera sostenida en esta década.

Por ello, del 21 al 27 de septiembre se realizará la primera edición de este nuevo festival gastronómico. La propuesta estará concentrada en preparaciones fritas y apanadas, pero cada lugar tendrá su toque diferencial, pensando en que sea una oportunidad para reunir a los mejores pollos fritos del país.

Durante esos siete días, establecimientos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y el Eje Cafetero tendrán precios especiales en sus respectivos combos, que deberán ser estándar para todos, al igual que en Burger Master, Sushi Master y Pizza Master, eventos que, desde hace varios años, se volvieron parte de la cultura culinaria del país.

Pollo Week también permitirá seguir fortaleciendo la presencia de esta proteína dentro del mercado de comidas rápidas. Gonzalo Moreno Gómez, presidente ejecutivo de Fenavi, explicó en una entrevista con Red+ que la participación del pollo en las cartas de los establecimientos de este segmento pasó del 7 al 17 % en cinco años, sin embargo, la meta planteada por la federación es llevar esa participación del 30 al 40 %.

La apuesta coincide con una estrategia más amplia de promoción del pollo. Fenavi cuenta con un Programa Pollo dedicado a diseñar y ejecutar actividades para promover el consumo, conocer al consumidor colombiano y estudiar los mercados.

La alianza con Tulio Recomienda es clave porque su creador, el barranquillero Tulio Zuloaga, ha transformado la cocina de producción en masa. Que dejó de ser simplemente la oferta de un servicio para convertirse en una experiencia que, incluso, lleva a los comensales a hacer filas durante horas.

Esto se logró gracias a los formatos de concurso, pues los mejores restaurantes son reconocidos por su sabor, calidad y servicio. Además, los establecimientos han ido año a año haciendo apuestas más arriesgadas en sus preparaciones, produciendo así una evolución en la oferta de estos platillos.

El modelo no es nuevo para Tulio. En 2024 el Burger Master terminó con 2.940.094 hamburguesas vendidas durante siete días, según el balance publicado por Tulio Zuloaga. Las ventas asociadas a los combos llegaron a unos 67.000 millones de pesos, de acuerdo con la organización.

Este resultado permite dimensionar el efecto que pueden tener este tipo de convocatorias sobre los restaurantes participantes. El festival no solo lleva clientes a los establecimientos durante los días de competencia, también genera movimiento para proveedores, trabajadores, transporte y otros negocios vinculados a la actividad gastronómica.

En el balance de 2024 se reportó, además, que cerca del 60 % de los recursos generados por las hamburguesas fue para el sector agro, según las cifras difundidas por la organización.