Gastronomía

Hoy comienza Burger Master con hamburguesas prémium desde $21.000

El evento que transformó la dinámica de los restaurantes en Colombia vuelve al ruedo. Liderado por Tulio Zuloaga, el Burger Master 2026 no solo busca romper récords de facturación, sino elevar el estándar de la gastronomía urbana.

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Redacción Semana
20 de abril de 2026, 6:12 p. m.
Burger Master es el concurso gastronómico más importante del país, esta edición se realizará en 22 de los 32 departamentos del país. Crédito: API
Burger Master es el concurso gastronómico más importante del país, esta edición se realizará en 22 de los 32 departamentos del país. Crédito: API Foto: Getty Images

Burger Master es uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. Así lo evidencian las cifras y el movimiento que genera en los restaurantes que se especializan en este plato. Anualmente es habitual ver largas filas en las distintas ciudades y regiones donde se lleva a cabo. El año pasado se vendieron 3.349.210 hamburguesas, que representaron ventas por $80.000 millones de pesos.

Esta nueva edición, que se celebra del 20 al 26 de abril, vuelve a convocar a los aficionados de las hamburguesas para que se dejen conquistar con la creatividad y versatilidad de los restaurantes participantes. Las propuestas incluyen plátano maduro, queso costeño y suero, e ingredientes como chicharrón de queso artesanal, hilos de papa criolla y queso de mango. Incluso hay opciones donde el pan tradicional es reemplazado por una mogolla chicharrona que da apertura a una carne madurada, bañada en mermelada de remolacha y un cremoso mousse de garbanzo.

Pero la creatividad no es lo único que atrae a los comensales; también el precio de las hamburguesas de categoría prémium. Este año el valor es de $21.000 por la hamburguesa sola y cerca de $32.000 si viene en combo con papas y bebida.

Burger Master Bogotá: los restaurantes más reconocidos que lideran el ranking este 2026

El Burger Master se realizará en 22 de los 32 departamentos de Colombia. Toda la información, incluyendo los restaurantes participantes y una descripción detallada de cada propuesta, está disponible en la aplicación Tulio Recomienda (App Store y Play Store).

Tulio Zuloaga, creador del concurso, publicó en sus redes un video en el que se muestra preocupado porque los resultados del año pasado superaron todas las expectativas y no está seguro de que puedan igualarse en esta edición. Así que invitó a todos sus seguidores a participar y les compartió algunos tips: entre las 2:30 p.m. y las 6:00 p.m. son las mejores horas para evitar filas, llevar efectivo y tarjeta permite sortear cualquier inconveniente y en grupo la experiencia se vive mejor.

Este concurso busca encontrar la hamburguesa que mejor conecte con el paladar de los colombianos. Para emitir una calificación estructurada, Tulio les pidió a las personas que al votar siempre tengan en cuenta tres cosas: el pan y la estructura, la carne y la técnica, y el equilibrio de los ingredientes.