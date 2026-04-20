Hoy comienza Burger Master con hamburguesas prémium desde $21.000

Burger Master es uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. Así lo evidencian las cifras y el movimiento que genera en los restaurantes que se especializan en este plato. Anualmente es habitual ver largas filas en las distintas ciudades y regiones donde se lleva a cabo. El año pasado se vendieron 3.349.210 hamburguesas, que representaron ventas por $80.000 millones de pesos.

Esta nueva edición, que se celebra del 20 al 26 de abril, vuelve a convocar a los aficionados de las hamburguesas para que se dejen conquistar con la creatividad y versatilidad de los restaurantes participantes. Las propuestas incluyen plátano maduro, queso costeño y suero, e ingredientes como chicharrón de queso artesanal, hilos de papa criolla y queso de mango. Incluso hay opciones donde el pan tradicional es reemplazado por una mogolla chicharrona que da apertura a una carne madurada, bañada en mermelada de remolacha y un cremoso mousse de garbanzo.

Pero la creatividad no es lo único que atrae a los comensales; también el precio de las hamburguesas de categoría prémium. Este año el valor es de $21.000 por la hamburguesa sola y cerca de $32.000 si viene en combo con papas y bebida.

Burger Master Bogotá: los restaurantes más reconocidos que lideran el ranking este 2026

El Burger Master se realizará en 22 de los 32 departamentos de Colombia. Toda la información, incluyendo los restaurantes participantes y una descripción detallada de cada propuesta, está disponible en la aplicación Tulio Recomienda (App Store y Play Store).

Tulio Zuloaga, creador del concurso, publicó en sus redes un video en el que se muestra preocupado porque los resultados del año pasado superaron todas las expectativas y no está seguro de que puedan igualarse en esta edición. Así que invitó a todos sus seguidores a participar y les compartió algunos tips: entre las 2:30 p.m. y las 6:00 p.m. son las mejores horas para evitar filas, llevar efectivo y tarjeta permite sortear cualquier inconveniente y en grupo la experiencia se vive mejor.

Este concurso busca encontrar la hamburguesa que mejor conecte con el paladar de los colombianos. Para emitir una calificación estructurada, Tulio les pidió a las personas que al votar siempre tengan en cuenta tres cosas: el pan y la estructura, la carne y la técnica, y el equilibrio de los ingredientes.