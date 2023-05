Sabores irresistibles en Cali: los restaurantes que formarán parte del prestigioso Burguer Master

En este evento participarán más de 25 restaurantes de Cali que ofrecerán a un precio asequible lo que ellos consideran como su mejor apuesta de esta comida rápida.

Este concurso fue creado por el actor, cocinero y empresario colombiano Tulio Zuluaga Pérez y se llevará a cabo hasta el lunes 22 de mayo. “No es una oferta. Es una competencia entre las mejores hamburguesas y los comensales serán parte del jurado”, así lo explicó Tulio Zuluaga, mejor conocido como Tulio Recomienda.

Las hamburguesas hacen parte de los alimentos ricos en grasas trans. Su consumo en exceso supone un riesgo para la salud. (Photo by Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto via Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

Para esta edición las hamburguesas tendrán un costo de 16.000 pesos en todos los restaurantes que están participando. Se prevé que en medio de este concurso se vendan alrededor de dos millones de hamburguesas.

“Las hamburguesas que vas a recibir deben ser idénticas a las de las fotos, no pueden ser diferentes por ningún motivo. El promedio de las carnes: 150 g. Estas son para consumir en los locales, no se harán domicilios porque queremos que las pruebes fresquitas y en el ambiente en que nacen. Es la idea de la competencia. El restaurante no empacará, no partirá, ni modificará su hamburguesa”, agregó Tulio.

Tulio aclara que se venderá una hamburguesa por comensal y que no se harán pedidos en masa. “Se servirán por comensal una hamburguesa o las hamburguesas de su grupo acompañante. Es decir, no despacharemos grandes pedidos para empresas ni instituciones, pues es un evento no corporativo y la idea es que se puedan evaluar las hamburguesas en su entorno original para que tu votación no se vea afectada. Es decir, si van uno, tres, cinco, ocho, 10 comensales, se les despachará igual número de hamburguesas”.

Tulio reveló que los comensales serán parte del jurado calificador y la votación será realizada a través de su aplicación Tulio Recomienda.

Son 30 restaurante de Cali los que van a participar de este evento. - Foto: DANIEL JARAMILLO

A continuación los 30 establecimientos participantes en Cali:

Blend Metropolitan Food

La Selecta Burger

Brazz Cocina Urbana

Skyler Food And Beer

Rich Burger

Famous Burger

La Clásica

Mono Ahumería

Corner Burger

El Cilindro Municipal

Shake Burger

La Ruta Hamburguesería

Gaón - Artesanal Burger

Pancho y Josefina

Urban Food Company

747 La Hamburguesa

Succulenta’s Burgers

Frencheese Burger

Avellana Burger

Sir Burger

La Placita Burger

Rock y Bacoa

Qrico

Chiisy

Butcher

Pampa Malbec

The Prime Grill Comida Urbana

El Gringo

LPC Parrilla

Burger Stack

Entretanto, este martes 16 de mayo, Tulio, en sus redes sociales, indicó que se llevaron tremendo susto durante el primer día del Burguer Master.

“Qué susto tan macho, pero también qué emoción. Ayer durante el primer día, el BM colapsó. No me imaginé que esto podría pasar y menos un lunes después de madres: 198 mil hamburguesas servidas en 12 horas y un movimiento de 4 mil millones de pesos (hamburguesas, papas y bebidas). Y apenas estamos comenzando”, aseguró.

Asimismo, expresó: “gracias a los miles de amigos y amigas que están saliendo a probar hamburguesas viviendo la fiesta más grande y más sabrosa del año”.

Finalizó su mensaje recomendando a los comensales ser bien exigentes a la hora de votar por las mejores hamburguesas.

Ratti, la curiosa promoción que creó restaurante de Medellín

Indignado por la proporción de la comisión que Rappi, una de las aplicaciones de domicilios más conocidas de Colombia, tomaba de las ventas de su restaurante por medio de la plataforma, Juan David Uribe, uno de los propietarios de Pícaros Las Palmas de Medellín, decidió cancelar la alianza y crear su propio sistema de envíos.

De acuerdo con Uribe, el restaurante vendió el año pasado, por Rappi, 105.759.000 pesos, de los cuales la aplicación se quedó con 46.806.232. “Decidimos mantener el canal para 2023, pero recientemente nos llevamos una sorpresa: vendimos 1.475.000 por Rappi, pero solo nos entregaron 572.476. De ahí surgió la idea de tener nuestros propios domiciliarios y nuestras propias promociones”, aseguró en conversación con SEMANA.

Juan David Uribe, uno de los propietarios de Pícaros Las Palmas de Medellín. - Foto: Fragmento de video

“En teoría, ellos se deben quedar con el 23 % de comisión, que ya es alto, porque nosotros somos los que pagamos arriendo, servicios, nóminas e insumos, pero es aceptable. Sin embargo, al ver lo que realmente están descontando, nos queda muy complejo”, añadió.

Ante esta indignación, y buscando desligarse de la plataforma, nació Ratti, una promoción que altera el nombre de la aplicación y espera beneficiar a los clientes del restaurante. “En vez de que ellos se queden con esa plata, prefiero dársela a los consumidores para que compren más económico, y con esa plata contratar mensajeros con todas sus prestaciones sociales”, expuso Uribe.