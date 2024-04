La maldición de los helicópteros MI-17 en el Gobierno Petro: dos se han accidentado y el fallecido general Ricardo Díaz denunció que no les hacen mantenimiento

Durante el Gobierno Petro se han accidentado dos helicópteros MI-17. El recién fallecido general Ricardo Díaz, denunció como ex viceministro de Defensa del ministro Iván Velásquez que ese tipo de aeronaves se quedó sin mantenimiento y gran parte de la flotilla se encuentra en “preservación”, es decir, en tierra para evitar su destrucción. Los aparatos, claves en las operaciones de la Fuerza Pública, no se pueden volar. En servicio están unos pocos.

“Además, los vínculos con el Gobierno ruso, los sobrecostos en los overhaul de los motores y los repuestos. Eso no es viable para el Ejército, pero se necesita. Los helicópteros MI, en este momento, están en preservación por una orden del Ministerio de Defensa, porque no hay forma de llevar a cabo el mantenimiento. De los 20 con los que cuenta el Ejército, 10 están en tierra”, puntualizó Díaz, quien agregó: “Como no hay repuestos en los mercados por el veto que tiene Estados Unidos hacia los productos rusos, entonces los helicópteros terminan en tierra. En la medida en que los repuestos se vayan agotando, la flota va saliendo del servicio… la flota no puede pararse porque habría un detrimento patrimonial, y no puede venderse porque en nuestra legislación no hay comercio de aeronaves y mucho menos de aeronaves armadas, y la flota terminó en tierra”.