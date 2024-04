María Fernanda Cabal lanza inesperada hipótesis sobre ausencias de Petro y sus salidas en público con gorra: “Colombia va a saber la verdad”

En el Club Militar de Oficiales de Paipa (Boyacá) comenzó, sobre el mediodía del sábado pasado, 27 de abril, el cónclave del Gobierno nacional, sin la presencia del presidente Gustavo Petro, quien no llegó al municipio en la mañana, como se había comprometido y pese a que fue él quien citó dicho encuentro. El jefe de Estado tenía presupuestado aterrizar en el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa el viernes, en horas de la tarde, pero por las condiciones meteorológicas se programó su llegada para el mismo día en el que se daba inicio al retiro espiritual del Gobierno.

SEMANA conoció, sobre el mediodía del sábado, que el mandatario colombiano no llegó al lugar donde estaba reunido todo su equipo de gobierno, por lo que el encuentro programado para desarrollarse a lo largo de este fin de semana tuvo que empezar sin él. Finalmente, las imágenes dieron cuenta de cómo el mandatario arribó al encuentro el domingo, 24 horas después.

No era la primera vez que el presidente Gustavo Petro se “perdía”. Ya ha pasado que en otras ocasiones, múltiples, llega a destiempo a las citas programadas. También se ha vuelto habitual que la Casa de Nariño anuncie “agenda privada”, generalmente los viernes, sin que la opinión pública conozca en qué actividades está el mandatario.

El presidente colombiano Gustavo Petro participa en la visita oficial del presidente brasileño Lula da Silva a Bogotá, Colombia, el 17 de abril de 2024. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

De otro lado, al presidente Gustavo Petro se le ha visto con gorra, incluso vestido de traje y en actos formales en la Casa de Nariño. Las especulaciones en las redes sociales han sido de todo tipo. Aunque el mandatario no se ha pronunciado sobre el tema, algunos creen que se hizo un implante capilar. Otros han pensado que Petro podría tener problemas de salud. Los más desprevenidos opinan, simplemente, que se trata de un cambio de look. Lo cierto es que, en medio de tantos problemas en Colombia, la gorra de Petro se convirtió en un misterio que, tarde o temprano, el mandatario tendrá que aclarar. De hecho, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se puso gorra cuando visitó a Petro en Bogotá, el 17 de abril pasado. La Casa de Nariño lo informó como un regalo del mandatario colombiano al de Brasil, pero sí fue llamativo que el presidente Petro no se le quitara con todo y que estaba en traje formal y recibiendo a su homólogo.

Sobre el particular, esta fue la tesis arrojada por la congresista María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. “Él no estaba preparado para ser presidente de un país, él no tiene la condición, él no tiene el respeto por la gente. Todos los días se levanta agrediendo a alguien, no hay una frase amable, no hay una frase de esperanza. Cuando él cobija a sus delincuentes, como los de la primera línea o los del M-19, haciendo apología al terrorismo, él lo hace retaliando contra otros. Él es un ser humano que odia, que no se ha reconciliado con su propia vida, a él le quedó grande gobernar a Colombia”.

La entrevista completa con la senadora María Fernanda Cabal: