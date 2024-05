“Cada vez se parece más a Chávez en lo desafiante”: cuestionan advertencia de Petro que abre la puerta a extender su mandato

“Aterrada porque cada vez se parece más a Chávez en lo desafiante. Ese sentimiento de víctima sin serlo. A mi me preocupan mucho esos segmentos -Las declaraciones de Petro desde Cartagena-, y lo que me reflejan es, primero, que Gustavo Petro nunca estuvo preparado para respetar la Constitución; que él siente que no es sujeto de ser investigado por nadie y, además, llama a lo que él dice el pueblo, su pueblo, a cercar a quienes de alguna forma somos institucionales y tenemos un símbolo reflejado; sea Cortes, Congreso, Casa de Nariño”, agregó Cabal.