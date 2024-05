“Si Petro vuelve a elegirse, puede empezar a debilitar ciertas instituciones”: John Price, CEO de Americas Market Intelligence

El conferencista se refirió al panorama político en Colombia en cabeza del Gobierno de Gustavo Petro: “Yo veo que, a pesar de que no ha tenido mucho éxito, sigue siendo bastante necio manteniendo su línea filosófica y su visión reformista, pero ha confrontado con un congreso que no está de acuerdo, un votante que no está de acuerdo, varias industrias que no están de acuerdo. Si él no se adapta a la realidad de oposición de sus ideas, no va a progresar como gobierno”.