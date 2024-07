🔴 En vivo: elecciones Venezuela 2024. Régimen de Nicolás Maduro cierra la frontera con Colombia a horas de los comicios

Siga el minuto a minuto de los comicios

8:00 a.m. Cierran la frontera de Venezuela con Colombia

7:00 p.m. Maduro y Edmundo Gonz√°lez cierran campa√Īa

3:00 p.m. ‚ÄúCualquier represi√≥n en Venezuela es inaceptable‚ÄĚ

1:00 p.m. Gabriel Boric, presidente de Chile, da su concepto sobre las elecciones

Gabriel Boric, presidente de Chile, menciona que ‚ÄúMaduro no puede amenazar bajo ning√ļn punto de vista con ba√Īos de sangre‚ÄĚ si no llega a ganar las elecciones del pr√≥ximo domingo y coincide con el presidente de Brasil, Luis In√°cio Lula da Silva, que se debe velar por la transparencia en los comicios del pr√≥ximo domingo.

7:00 a.m. As√≠ cierran sus campa√Īas Edmundo Gonz√°lez y Nicol√°s Maduro

3:00 p.m. Alberto Fern√°ndez ya no ser√° observador

Al gobierno del presidente Maduro no le gustaron mucho las declaraciones que dio el expresidente Fern√°ndez y le pidi√≥, en cambio, no asistir como observador a Venezuela. ‚ÄúEn el d√≠a de ayer, el Gobierno nacional venezolano me transmiti√≥ su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me hab√≠a sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral‚ÄĚ, dijo Fern√°ndez.