“Están cometiendo todo tipo de atropellos”: María Corina Machado habla en SEMANA del atentado que sufrió y lo que vive Venezuela

M.M.: Nosotros estábamos en la ciudad de Guanare, en el estado Portuguesa. De regreso decidimos quedarnos en Barquisimeto porque ya era muy tarde y nos alojaron en una urbanización que tiene, además, acceso controlado. Hoy en día, no nos podemos quedar en hoteles, porque los que nos alojan son sancionados por la tiranía. Entonces, nos alojaron en viviendas, dejamos nuestros vehículos en la calle y cuando salimos en la mañana los encontramos vandalizados.

M.M .: En algún momento eso les funcionó en el pasado. Este tipo de agresiones, cuando detienen a alguno de los miembros de nuestros equipos, más bien lo que hacen es que la gente reaccione frente a la indignación. Son provocaciones del régimen, pero no les están funcionando. Y tan pronto nosotros hicimos esta denuncia, una gran cantidad de gente ha salido a ofrecernos sus vehículos, a acompañarnos, cuidarnos, alojarnos. Es algo muy poderoso y es una demostración de que este pueblo está decidido a hacer valer la decisión que ya tomamos los venezolanos, porque este régimen ya está derrotado.

Atentan contra María Corina Machado en Venezuela. Horas antes, Maduro había prometido un “baño de sangre” si no gana el domingo

M.M.: Ese mensaje va más dirigido a la comunidad internacional, porque aquí adentro nadie les cree. La violencia, la pérdida de vida, la miseria, el caos es lo que ellos han provocado, primero Chávez y después él. Y ese era el gran chantaje que ellos usaron siempre, es decir, si se va este régimen viene el caos. ¿Por qué? Porque ellos amenazan que desde la oposición enfrentarían al país. Pero eso ya nadie lo cree, porque ya no pueden hacerlo.

M.M .: Ha sido muy clara apoyando el acuerdo de Barbados. Sin embargo, creo que puede hacer muchísimo más, porque al final esto no solamente se trata de Venezuela. Desde luego que hay un tema de orden ético y humanitario. Es decir, se está viendo una nación que se ha ido desangrando. La cuarta parte de los venezolanos han huido de su país o expulsados ​​por persecución política. Si Nicolás Maduro pretende quedarse a la fuerza, tendría como consecuencia la ola migratoria más grande que hayamos visto. Pero, si logramos una transición pacífica y ordenada, no solamente deberíamos detener estos flujos migratorios, sino revertirlos, ver cómo muchos venezolanos que se han ido regresan.

SEMANA: ¿Cuál es la estrategia de la oposición para supervisar y vigilar que no se vaya a cometer ningún fraude y tener tiempo de reacción el 28 de julio?

M.M.: Ya se han cometido varios fraudes. Esto no es una elección limpia y libre, porque los venezolanos no pueden votar por las personas por las que lo hicieron en las primarias, porque casi 10 millones no van a poder participar. Además, se empiezan a cometer una cantidad de atropellos con restricciones a los miembros de mesa, a los testigos, con abusos en la campaña electoral, con la exclusión o negativa a la presencia de observadores internacionales. Sin embargo, hemos construido la plataforma 600K, 600.000 personas en todas las mesas de votación, cada una con su tarea de lo que corresponde hacer como testigos, monitores, radares, organizadores y coordinadores.