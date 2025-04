Rifirrafe entre Clara López y Alejandro Chacón por la consulta popular y reforma laboral : “No soy una foca que aplaudo lo que no conozco”

“Ahora por dos articulitos de 79 se les acabó la consulta popular”, dijo Chacón en El Debate, quien advirtió que él no votará en el Senado a favor de la consulta popular que plantea el Gobierno Petro: “Yo no soy una foca que aplaudo lo que no conozco, yo primero tengo que ver las preguntas. Y vuelvo y repito, si es que dos artículos que los consideran menores, que consideran que afectan a la discusión del proyecto de la reforma laboral y la consulta, pues definitivamente lo que demuestra es que ese proyecto solo traía dos cosas que beneficiaban a los trabajadores”.