Gustavo Bolívar señaló el supuesto error por el que Paloma Valencia no ganará las elecciones: “Sepultó su candidatura”.

Falta poco más de un mes para que se celebren las elecciones presidenciales de 2026 y se conozca el nombre de los que, según las encuestas, pasarán a segunda vuelta. Los más opcionados son Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia.

Gustavo Bolívar, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, habló en El Debate de SEMANA acerca del panorama político y se refirió a la candidata del Centro Democrático.

“Hay un país que está polarizado hace rato, que quiere continuar el cambio, y hay un país que tiene mucho miedo de que vuelva el uribismo”, manifestó.

Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El exsenador fue más allá y comentó el error que cometió, desde su punto de vista, Valencia y por el que cree que ya no tiene opción de ganar las elecciones. “Ella dijo que quería que Álvaro Uribe fuera su ministro de Defensa, lo que enseguida exacerba los recuerdos de mucha gente, para bien o para mal”, expresó.

“Entonces ahí es donde la gente dice: ‘Miércoles, imagínense a Uribe de ministro de Defensa con todo eso que ha pasado, las masacres y con un hermano condenado’. Yo creo que ella sepultó su candidatura ahí”, añadió.

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Bolívar recordó que en elecciones anteriores, a su juicio, ha habido candidatos que han perdido la opción de llegar a la Casa de Nariño por errores puntuales. De hecho, mencionó el famoso coscorrón de Germán Vargas Lleras o cuando Óscar Iván Zuluaga afirmó que iba a acabar los diálogos de paz con las Farc.

Por todo esto, calificó como un “gran error” lo que hizo Valencia al proponer a Uribe como jefe de la cartera de Defensa. “Hay un país que ya sabe que eso no sería una buena idea”, dijo.

“En la época en la que la guerrilla tenía tomado este país, aunque todavía tiene una parte, fue muy válida la Seguridad Democrática, pero nadie sabía lo que había pasado con los falsos positivos. Yo creo que Colombia siente miedo de que esos momentos vuelvan”, complementó.

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Por otra parte, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social habló de las peleas entre las campañas de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Bolívar dejó en claro que esto le sirve mucho a la izquierda y a la candidatura de Iván Cepeda.

Incluso, mencionó que esto muestra que hay grandes “egos” que no se han podido superar, por lo que cree que les puede pasar factura de cara a los comicios. “Ellos están divididos y nadie gana así”, manifestó.

Además, señaló que, para beneficio de Iván Cepeda, sería mucho mejor que a segunda vuelta pasara el abogado, ya que sería más fácil ganarle. No obstante, remarcó que todo dependerá de lo que hagan los votantes de centro, pues son quienes pueden definir lo que suceda en un cara a cara entre dos candidatos.