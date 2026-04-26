Confidenciales

Gustavo Bolívar reaccionó al atentado que deja 19 personas muertas en el Cauca: “Malditos dementes”

El excongresista lanzó un duro mensaje contra los autores de los más recientes hechos de violencia.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
26 de abril de 2026 a las 12:01 p. m.
Gustavo Bolívar y atentado en Cauca.
Gustavo Bolívar y atentado en Cauca. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API

El exsenador Gustavo Bolívar, uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro, reaccionó a los terribles atentados que se han presentado en las últimas horas, especialmente al ocurrido en Cauca, donde murieron 19 personas.

A través de su cuenta de X, el excongresista arremetió contra los responsables de estos hechos de violencia. “Malditos dementes. “¿Cuándo dejarán descansar a nuestro país?”, dijo.

Asimismo, Bolívar remarcó que siempre buscará apostarle a la paz, aunque dejó en claro que este tipo de situaciones evidencian con quiénes no se puede adelantar ningún proceso.

“Pienso que la paz hay que intentarla una y mil veces, y es lo que hacemos, pero estos demonios ya traspasaron todas las líneas rojas de la humanidad. Y con bestias no se puede negociar“, apuntó.

Por último, le envió su apoyo al presidente Petro y a las Fuerzas Militares. “Mi profundo pesar a las víctimas”, concluyó.