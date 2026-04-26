Gustavo Bolívar reaccionó al atentado que deja 19 personas muertas en el Cauca: “Malditos dementes”

El exsenador Gustavo Bolívar, uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro, reaccionó a los terribles atentados que se han presentado en las últimas horas, especialmente al ocurrido en Cauca, donde murieron 19 personas.

A través de su cuenta de X, el excongresista arremetió contra los responsables de estos hechos de violencia. “Malditos dementes. “¿Cuándo dejarán descansar a nuestro país?”, dijo.

Asimismo, Bolívar remarcó que siempre buscará apostarle a la paz, aunque dejó en claro que este tipo de situaciones evidencian con quiénes no se puede adelantar ningún proceso.

“Pienso que la paz hay que intentarla una y mil veces, y es lo que hacemos, pero estos demonios ya traspasaron todas las líneas rojas de la humanidad. Y con bestias no se puede negociar“, apuntó.

Por último, le envió su apoyo al presidente Petro y a las Fuerzas Militares. “Mi profundo pesar a las víctimas”, concluyó.