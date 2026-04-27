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La molestia de Paloma Valencia con los costeños: “Uno se enamora mucho, pero ustedes no tanto”

La candidata presidencial del Centro Democrático se refirió al bajo desempeño electoral que tendría en esa zona del país.

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Redacción Semana
27 de abril de 2026 a las 7:58 a. m.
Paloma Valencia, candidata presidencial.
Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

En medio de su gira por la costa, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, emitió una frase que no ha pasado desapercibida para la opinión pública.

Frente a medios de comunicación, envió un mensaje a los electores de esa zona del país: “Estuvimos muy felices. Lo que pasa con la costa es que uno se enamora mucho, pero ustedes no tanto de uno”.

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Ella agregó: “Porque lo quieren a uno mucho, y luego los votos no se los dan. Ayúdenme, que este país necesita a una mujer presidente”.

En su visita, ella prometió terminar las obras clave del territorio, imponer la justicia y la fuerza de las autoridades para derrotar el crimen, mejorar la comunicación con los mandatarios locales y apostar por la educación y el desarrollo.