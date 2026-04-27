La molestia de Paloma Valencia con los costeños: “Uno se enamora mucho, pero ustedes no tanto”

En medio de su gira por la costa, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, emitió una frase que no ha pasado desapercibida para la opinión pública.

Frente a medios de comunicación, envió un mensaje a los electores de esa zona del país: “Estuvimos muy felices. Lo que pasa con la costa es que uno se enamora mucho, pero ustedes no tanto de uno”.

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Ella agregó: “Porque lo quieren a uno mucho, y luego los votos no se los dan. Ayúdenme, que este país necesita a una mujer presidente”.

En su visita, ella prometió terminar las obras clave del territorio, imponer la justicia y la fuerza de las autoridades para derrotar el crimen, mejorar la comunicación con los mandatarios locales y apostar por la educación y el desarrollo.