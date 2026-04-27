CONFIDENCIALES

Proyecto Júpiter: excanciller Bermúdez borró publicaciones que favorecían a Paloma Valencia y atacaban a Iván Cepeda

La revista Raya aseguró que “después de la investigación revelada por señal investigativa, desapareció todo rastro del llamado Proyecto Júpiter y sus piezas audiovisuales con mensajes de miedo, indignación e incertidumbre”.

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Redacción Semana
27 de abril de 2026 a las 8:17 a. m.
Según la revista Raya, Jaime Bermúdez eliminó algunas publicaciones, después de que se comenzó a hablar del proyecto Júpiter.
Según la revista Raya, Jaime Bermúdez eliminó algunas publicaciones, después de que se comenzó a hablar del proyecto Júpiter. Foto: Fotomontaje SEMANA tomado del video de revista Raya

La revista Raya publicó una nueva entrega sobre el Proyecto Júpiter. En esta publicación asegura que el excanciller Jaime Bermúdez borró publicaciones de sus redes sociales que evidenciaban que parte del trabajo de su campaña “está en sus manos” se dirigía a atacar al candidato de izquierda Iván Cepeda.

‘Revista Raya’ denuncia a ‘La Silla Vacía’ “como medio aliado” del proyecto Júpiter “para incidir” en las elecciones

“Se trata de una campaña para generar miedo e incertidumbre en los trabajadores colombianos previo a las elecciones legislativas”, asegura Raya. En una publicación anterior, el medio aseguró que La Silla Vacía hacia parte de esa estrategia. Bermúdez la describió en una presentación como una “agencia digital” que participaba en el proyecto.

Raya asegura que desde la plataforma de Facebook de #estáentusmanos, Bermúdez buscaba afectar al candidato del Pacto Histórico y en menor medida a Abelardo de la Espriella. Por ejemplo, señala cómo una de sus publicaciones decía: " si alguno de los extremos gana, perdemos todos".

Raya guardó imágenes de esas publicaciones que hoy ya no aparecen en la página de facebook de la campaña de Bermúdez. “Los contenidos fueron eliminados”, dice este medio.

El medio muestra que una imagen que decía “Ni Cepeda, ni Abelardo”, publicada el 12 de marzo ya no está. Tampoco está otra, publicada el 23 de enero, que mostraba una foto de Cepeda con Jesús Santrich y decía “dime con quien andas...” y otra que tenía la imagen de Cepeda con la frase “de las aguas mansas..”. También fueron borrados videos del presidente Petro que estaban acompañados de críticas a su gobierno.

“Después de la investigación revelada por señal investigativa, desapareció todo rastro del llamado Proyecto Júpiter y sus piezas audiovisuales con mensajes de miedo, indignación e incertidumbre”.