Abelardo de la Espriella envía mensaje tras “ataques” desde la campaña de Paloma Valencia: “Quedan desde este momento atrás”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció este domingo, 26 de abril, que viene recibiendo ataques desde la campaña presidencial de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Abelardo de la Espriella les declara la guerra a los comandantes de las bandas narcoterroristas: “Los voy a dar de baja”

“Colombia atraviesa un momento especialmente complejo: están en juego la libertad, la democracia y la institucionalidad. Es comprensible que los ánimos estén exaltados; la política es exigente, implica riesgos y está llena de presiones", manifestó el candidato buscando restarle importancia al tema.

De la Espriella fue claro en que la democracia implica que “cada ciudadano es libre de elegir a quien considere”, por lo que invitó a que de cara a la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo, se proteja este “valor fundamental”.

“Ya nos encontraremos el primero de junio. Por ahora, lo que corresponde es actuar con serenidad, mesura y respeto”, aseguró el aspirante, al tiempo que aclaró que las “ofensas” han llegado desde la campaña y algunos de sus seguidores, quitando responsabilidad a la candidata del Centro Democrático.

“Las ofensas que han llegado desde la campaña de la doctora Paloma y de parte de sus seguidores —no de ella, pues nunca se ha referido en mi contra, como tampoco lo he hecho yo respecto a ella— quedan desde este momento atrás. No guardo resentimientos ni tengo reproches“, afirmó.

El candidato reiteró que comprende la “intensidad” de la contienda electoral, pero hizo un llamado a que o se olvide “que luchamos por un mismo propósito: la República está por encima de cualquiera de nosotros”.

“Hoy Colombia es desangrada por infames ataques narcoterroristas, y la patria precisa de nuestro mejor esfuerzo y atención en sus horas más oscuras. Los únicos enemigos son Petro, Cepeda y sus socios del crimen organizado”, sentenció.