Paloma Valencia quiere a Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa: “Necesito que me lo convenzan”

La candidata a la Presidencia, Paloma Valencia, lanzó una propuesta durante un evento público en Santa Rosa de Osos, en Antioquia. En su intervención, planteó a los asistentes su deseo de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez se convirtiera en ministro de Defensa en caso de que ella llegue a la Presidencia, en las elecciones previstas para el 31 de mayo.

“Yo tengo visto un ministro. Necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al expresidente Uribe repitiendo la seguridad democrática”, dijo la también senadora durante el encuentro.

Paloma Valencia propuso que el expresidente Álvaro Uribe sea su ministro de Defensa si llega a la Presidencia. La candidata aseguró que quiere retomar la política de seguridad democrática y pidió apoyo ciudadano para impulsar esa idea pic.twitter.com/iESWtiIwzA — Agencia de Periodismo Investigativo (@Agencia_API) April 25, 2026

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En ese contexto, la candidata ha reiterado la importancia de fortalecer la seguridad en varias regiones del país. Sus propuestas buscan aumentar la presencia militar y tomar acciones más estrictas contra delitos como la extorsión, buscando una respuesta más fuerte de las autoridades.

La declaración, hecha frente a asistentes en Santa Rosa de Osos, no solo provocó reacciones inmediatas, sino que también reavivó el debate sobre el papel del uribismo en la actual contienda electoral.