Suegro de Paloma Valencia le da retuit a una petición para que ella rechace con nombre propio a políticos cuestionados

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se encuentra en medio de la polémica por los apoyos que ha venido recibiendo en su campaña, pese a que ha tenido una trayectoria pública sin escándalos de corrupción y es reconocida por su trabajo legislativo disciplinado.

Las alianzas de Paloma Valencia: estos son los políticos más cuestionados que apoyarán a la candidata tras su alianza con los partidos tradicionales

Valencia, junto con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, ha decidido abrirle la puerta a distintos sectores bajo el argumento de que se puede sumar entre diferentes para derrotar al candidato del petrismo en las elecciones que se desarrollarán en primera vuelta el próximo 31 de mayo.

Sin embargo, la candidata ya ha empezado a recibir algunas críticas, que vienen desde el propio uribismo, por sus alianzas sin filtro con estos partidos tradicionales, que incluyen a políticos cuestionados e investigados.

Valencia ha dicho que los únicos vetados son los corruptos y los que tienen las manos untadas de sangre, pero en las alianzas que ha pactado con los partidos no ha excluido públicamente a ninguno de los cuestionados.

Por eso, ya se empiezan a escuchar voces que le piden que rechace el respaldo de estos dirigentes políticos y comparan la situación con lo hecho por el candidato Abelardo de la Espriella, quien se desmarcó de ellos.

“Mis manos limpias han estado siempre a la vista para el escrutinio de mis conciudadanos. Nunca he tenido alianzas ni negocios turbios, ni nunca los permitiré. No voy a tener oficina de negocios abierta ni pactos políticos por debajo de la mesa durante mi presidencia”, escribió Valencia.

A este mensaje respondió Ernesto Macías Tovar, expresidente del Congreso de la República, quien la invitó a que se pronuncie sobre este tipo de apoyos que ha venido recibiendo en la recta final de su campaña.

“Paloma Valencia debería rechazar, sin ambigüedades, el respaldo de dirigentes —con nombre propio— vinculados a escándalos de corrupción o bajo investigación por graves delitos. Como lo hizo, sin titubeos, Abelardo de la Espriella, cuando anunció que no los recibía”, escribió.

El tema fue respaldado por el exministro Manuel Rodríguez Becerra, quien es el suegro de Paloma Valencia, tras un retuit a la publicación del excongresista en la red social X.